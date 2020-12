Gulbenes novadā pēdējās divās nedēļās - 27 COVID-19 gadījumi

Otrdien Latvijā atklāti 712 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt pieci sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati. Gulbenes novadā uz 9.decembri pēdējās divās nedēļās reģistrēti 27 gadījumi.

Četras no Latvijā mirušajām personām bijušas vecumā no 70 līdz 80 gadiem, viena - vecumā no 85 līdz 90 gadiem. Līdz šim kopumā mirušas 293 personas, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8748 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 8,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vakar atklātais ar Covid-19 inficēto skaits ir piektais augstākais vienas diennakts rādītājs Latvijā.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 22 816 cilvēki. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka iepriekšējās 14 dienās Covid-19 apstiprināts 8543 gadījumos, savukārt pārējos saslimušos SPKC klasificē kā izveseļojušos.