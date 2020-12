Gulbenes novadā pēdējās divās nedēļās reģistrēti 27 COVID-19 gadījumi.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 629 jauni Covid-19 gadījumi, bet 25 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati. Gulbenes novadā uz 13.decembri pēdējās divās nedēļās reģistrēti 27 COVID-19 gadījumi.

Tik liels mirušo skaits Latvijā diennakts laikā reģistrēts pirmo reizi. Iepriekšējais augstākais rādītājs bija izziņots 8.decembrī, kad mirušo skaits bija 16. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 349 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

No pagājušajā diennaktī Latvijā mirušajiem viens bija vecumā no 45 līdz 50 gadiem, astoņi - no 60 līdz 70 gadiem, deviņi vecumā no 70 līdz 80 gadiem, seši vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet viens vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 5391 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 11,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā līdz šim saslimuši 25 675 cilvēki, no tiem 8700 pēdējās 14 dienās.

Savukārt līdz šim kopumā veikti 728 736 Covid-19 testi.