Gulbenes novadā pieprasījums pēc Covid-19 analīzēm ir joprojām

Covid-19 analīžu nodošanas punkti Gulbenē turpina savu darbu. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” informē, ka Gulbenē analīžu punkts sadarbībā ar Centrālo laboratoriju tika atvērts pagājušā gada 18.maijā un līdz 30.jūnijam ir paņemtas 5018 analīzes.

SIA “E.Gulbja laboratorija” pārstāve Inita Lielbārde “Dzirkstelei” stāsta, ka no pagājušā gada 1.aprīļa līdz šī gada 30.jūnijam Gulbja laboratorijas Gulbenes filiālē ir veikti 11 712 testi.

“Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc Covid-19 testa, mēs neredzam nekādu iespēju, ka varētu šo testu pārtraukt veikt. Pacientiem šis tests ir nepieciešams, lai dotos uz stacionāriem, rehabilitāciju, medicīniskām procedūrām un tā tālāk, kā arī pacienti nodod testu, ja parādījušies saslimšanas simptomi. Pēdējos trijos mēnešos - aprīlī, maijā, jūnijā - vidēji tiek veikti 660 testi mēnesī, bet janvārī, februārī un martā tie bija vidēji 2224 testi mēnesī. Covid-19 testi Gulbenē tiek tikai paņemti, analīzes tiek vestas un taisītas Rīgā,” stāsta I.Lielbārde.

Slimnīcu apvienība vērš uzmanību, ka līdz 1.augustam Covid-19 testu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, bet paredzēts, ka pēc 1.augusta tests būs jāapmaksā no saviem līdzekļiem, ja tas nepieciešams pakalpojumu saņemšanai. Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 testu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksās līdz 1.septembrim.

Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma.