Gulbenes novadā policija aptur nelegālu rūpalu

Sešdesmitgadīgu Gulbenes novada lauku teritorijas iedzīvotāju, veikala pārdevēju, apsūdz par tā saucamās “točkas” turēšanu dzīvesvietā jeb par aizliegtu uzņēmējdarbību.



Viņa apsūdzēta Krievijā ražotu cigarešu (bez Latvijas akcīzes markām) tirdzniecībā. No lietas materiāliem izriet – par iespēju lētāk nopirkt cigaretes viņa savus pircējus informējusi veikalā. Krievijas cigaretes glabājusi un “no rokas” tirgojusi savā dzīvesvietā. Runa ir par pagājušo gadu.

28.jūnijā atklātā tiesas sēdē Vidzemes rajona tiesā Gulbenē, izskatot šo krimināllietu, tika nopratināti četri liecinieki. Bija paredzēts nopratināt arī apsūdzētās laulāto, taču viņš izmantoja likumīgās tiesības neliecināt pret savu radinieci. Tomēr tiesā tika nolasīta vīrieša liecība, kuru viņš bija sniedzis pirmstiesas izmeklēšanas laikā.



Apsūdzētās vīrs 27.novembrī bija liecinājis, ka tajā dienā laulāto dzīvesvietā policija izņēmusi 22 cigarešu paciņas ar Krievijas Federācijas akcīzes markām. Tās bijušas iegādātas Rīgas Centrāltirgū no nepazīstamas personas pirms pusotra mēneša. Cigaretes (četri bloki – 18 eiro par bloku) bijušas iegādātas paša patēriņam.



Nākamā tiesas sēde nozīmēta 4.novembrī. Saskaņā ar tiesu portālā publiskoto informāciju šī krimināllieta Vidzemes rajona tiesā Gulbenē ir nonākusi 8.martā un pirmoreiz skatīta 29.martā, pēc tam – 19.aprīlī.

“Dzirkstele” 28.jūnijā tiesas sēdē novēroja, ka apsūdzētā sieviete tiesas sēdē piedalās attālināti – videokonferences režīmā – kopā ar savu advokātu.



No četriem klātienē tiesas sēdē nopratinātajiem lieciniekiem tikai viens stingri palika pie lietas pirmstiesas izmeklēšanas laikā sniegtās savas liecības: kad iepircies lauku veikalā, pārdevēja (tagad apsūdzētā sieviete) piedāvājusi, vai ir interese lētāk “no rokas” nopirkt cigaretes. Piekritis, jo tādējādi varējis ietaupīt naudu. Krievijā ražotu cigarešu “Winston” bloks maksājis 23 eiro. Tā pircis piecas vai sešas reizes. Parasti maksājis skaidrā naudā, bet pāris reizes norēķinājies ar internetbankas pārskaitījumu. Viss noticis pagājušā gada vasarā. Pēc tam sievietei vairs neesot bijis cigarešu, ko pārdot.

Pārējie trīs liecinieki liecības sniedza izvairīgi. Divas nopratinātās sievietes pat izteicās, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā no policijas darbinieku puses jutušās iebaidītas un apjukumā parakstījušas nopratināšanas protokolu ar liecību, kurā ne viss pierakstīts no viņu teiktajiem vārdiem. Policijas darbinieki it kā teikuši priekšā, kas un kā jāliecina. Sievietes pauda, ka pirmoreiz policija pie viņām ieradās darbavietā. Nopratināšanas laikā klāt bijuši uzreiz trīs policijas darbinieki. Viens no viņiem it kā izdarījis psiholoģisku spiedienu (ar vārdiem).



Šajā sakarā tiesnese lēma uz 4.novembra tiesas sēdi uzaicināt trīs Valsts policijas Gulbenes iecirkņa darbiniekus, kuri visi trīs bijuši klāt pašā pirmajā liecinieku nopratināšanas reizē šajā lietā pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Tiesai ir vairāki jautājumi, arī par policijas darbinieku darba stilu, par kuru kritiski izteikušies vairāki liecinieki un mājienus devis arī apsūdzētās sievietes advokāts.

Saka – nezina, kas ir akcīzes marka

Tiesā viena no lieciniecēm pauda, ka pirkumus pie apsūdzētās savulaik veikusi pēc kāda cita cilvēka lūguma. Šā cilvēka vārdu viņa atteicās nosaukt. Pirkums allaž bijis iesaiņots maisiņā, kuru viņa vaļā nav vērusi un nemaz nav zinājusi, kas tur atrodas. Anonīmā persona par pirkuma piegādi ar viņu esot norēķinājusies skaidrā naudā, kas starpniecei bijis ļoti svarīgi, jo pagastā nav bankomāta. Savukārt par preci pēc tam piegādātāja maksājusi pārdevējai ar naudas pārskaitījumu.

Otra lieciniece tiesā vispirms sāka stāstīt, ka ir tikai sistemātiski aizņēmusies naudu no apsūdzētās sievietes. Naudu vajadzējis autoskolas apmeklēšanai, braukšanas apmācībai. Pēc tam lieciniece tomēr atzina, ka pirkusi no apsūdzētās sievietes viņas dzīvesvietā “Winston” cigaretes, uzskatīdama, ka tās ir pagasta veikala prece. Vai uz šo cigarešu paciņām ir Latvijas akcīzes markas, lieciniece nav pievērsusi uzmanību, jo nav nemaz zinājusi par tādām akcīzes markām. Uzzinājusi tikai izmeklēšanas laikā šajā kriminālprocesā.

Tiesnese lēma, ka šīs abas liecinieces tiek atkārtoti sauktas uz 4.novembra tiesas sēdi, lai varētu veikt papildu nopratināšanu. Tiesnese arī brīdināja, ka var iestāties sekas par apzināti nepatiesas liecības sniegšanu tiesā, ja to izdarījusi persona, kura par to ir iepriekš brīdināta. Iespējamais sods tad ir īslaicīga brīvības atņemšana vai piespiedu darbs, vai naudas sods.