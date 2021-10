Gulbenes novadā puse iedzīvotāju pabeiguši vakcināciju

Šobrīd Gulbenes novadā 51 procents iedzīvotāju ir pabeiguši vakcināciju pret Covid-19. Valstī tie ir 52 procenti. Par to “Dzirksteli” informē Vakcinācijas projekta nodaļa.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā informācija liecina, ka uz visas Latvijas fona Lejasciema pagastā ir viens no augstākajiem vakcinēto senioru īpatsvariem – 75 procenti. Savukārt lielākais vakcinācijas pret Covid-19 aptveres kāpums starp cittautiešiem Latvijā bijis arī Litenes pagastā – 75 procenti, liecina CSP dati. Gulbenē iespēju vakcinēties izmantojusi puse – 50 procenti – no šeit dzīvojošajiem latviešiem.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” izpilddirektore Marika Jermaševiča “Dzirkstelei” stāsta, ka saistībā ar vakcināciju mediķiem nākas uzklausīt pārmetumus, negācijas, kas ir neizprotamas. “Mediķi nav to pelnījuši. Liela cieņa un pateicība viņiem, ka viņi dara šo darbu, kas nav tas pats primārākais viņu ikdienā,” uzsver M.Jermaševiča.

Apvienība jau vairākkārt ir organizējusi “dzīvo rindu”, savukārt tie, kas vēlas, var arī pierakstīties uz vakcināciju konkrētā datumā un konkrētā laikā, notiek arī grupu vakcinācijas, kad piesakās iestādes, kā arī tiek organizētas izbraukuma vakcinācijas uz viensētām vai uzņēmumiem, kas pieteikušies.

“Tie, kas vēlas, tiek vakcinēti,” saka M.Jermaševiča un atgādina, ka vakcinācija ir palīdzējusi pasaulē izskaust daudzas slimības.

“Zinātne ir gājusi uz priekšu. Mums ir jāuzticas zinātnei. Daudzi mūsu mediķi, arī es, drošībai esam saņēmuši jau trešo vakcīnas devu, jo pēc janvāra ir pagājis jau ilgs laiks,” saka M.Jermaševiča.