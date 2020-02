Gulbenes novadā reģistrē četrus ģimenes konfliktus

Notiek ģimenes konflikti

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 20. līdz 24.februārim Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 27 notikumi, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēts viens ceļu satiksmes negadījumi bez fiziski cietušām personām. Reģistrētas divas zādzības no tirdzniecības objekta. Reģistrēti 11 sabiedriskās kārtības pārkāpumi, tajā skaitā divi sadzīves rakstura konflikti un četri ģimenes konflikti. Vienā gadījumā konflikts beidzies pirms policijas ierašanās. 23.februārī tika saņemta informācija, ka Gulbenes novadā kādā īpašumā notiek ģimenes konflikts un viena no iesaistītajām personām uzvedas agresīvi. Ierodoties policijai notikuma vietā, pieņemts lēmums par agresīvās personas nošķiršanu. Policija lēmumu par nošķiršanu var piemērot uz laiku līdz astoņām dienām, taču, ja cietusī persona pēc tam vēlas, lai šo jautājumu turpina skatīt tiesa, tad ar policijas starpniecību tiek iesniegts pieteikums tiesai un noteikts policijas lēmums par nošķiršanu uz laiku, kamēr tiesa pieņem savu lēmumu. Tomēr jāpiemin, ka policija lēmumu var pieņemt tikai uz rakstveida pieteikuma pamata. Ja cietusī persona atsakās rakstīt pieteikumu policijai, tad nošķiršanu piemērot nevar.