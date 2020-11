Gulbenes novada sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa rezultāti zināmi

Gulbenes novada pašvaldības organizētā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi balsojuma rezultātus, līdz ar to ir zināms, kuras iedzīvotāju iniciatīvas saņems finansējumu to realizēšanai. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, īstenot varēs piecus projektus, kas ir saņēmuši vislielāko iedzīvotāju balsu skaitu. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Iedzīvotāji ar balsu vairākumu ir lēmuši par šādu projektu īstenošanu:

Kopumā trīs nedēļu garumā, kad norisinājās sabiedrības balsojums, tika saņemtas 7882 balsis, bet pēc to pārbaudīšanas tika apstiprinātas 6322 balsis. Balsot elektroniski bija izvēlējušies 2048 iedzīvotāji, savukārt ar balsošanas taloniem – 4274. Anulētas tika 1560 balsis, jo:

balsotājs nebija deklarēts Gulbenes novadā;

balsotājs nebija sasniedzis 16 gadu vecumu;

nekorekti/nepilnīgi aizpildīti balsošanas taloni;

iesniegtas vairākas balsis no vienas personas;

iesniegti viltojumi.

Tuvākajā laikā pašvaldības administrācija aicinās konkursa uzvarētājus uz individuālām sarunām, lai apspriestu projektu realizācijas gaitu kalendārā gada ietvaros. Projektus īstenos pašvaldība ciešā sadarbībā ar to idejas autoriem, iekļaujoties noteiktajā budžetā.

Konkursam tika atvēlēti 110 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Savukārt kopējā īstenojamo projektu kopsumma sastāda 98 171,24 eiro. Finansējuma atlikums – 11 828,76 eiro – tiks novirzīts 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursam.

Šādu projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotāji varēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedriskās vides radīšanai, Gulbenes novada pašvaldība organizēja pirmo reizi, līdz ar to jau tagad ir skaidrs, ka būs nepieciešams uzlabot gan konkursa nolikumu, gan balsošanas kārtību. Šajā sakarā tiks organizēta arī publiska diskusija ar visu projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem, lai izrunātu konkursa norisi un uzklausītu priekšlikumus procesa uzlabošanai. Par diskusijas norises vietu, laiku un formu informācija būs drīzumā.

Konkursa rezultāti (ar visu projektu aprakstiem var iepazīties interneta vietnē balso.gulbene.lv)

Vieta Projekta nosaukums Balsu skaits Iespējami nepieciešamais finansējums (eiro) 1. Lejasciema centra laukuma atjaunošana 581 19 913,99 2. Gulbenes skvēra labiekārtošana 530 19 064,00 3. Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā 454 19 993,25 4. Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija 449 20 000,00 5. Tirzas centra ielas apgaismojums 436 19 200,00 6. Skolas ielas dīķa un tā apkārtnes labiekārtošana 427 19 122,36 7. Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā" 420 19 778,50 8. Jaunas koka laipas izbūve Siladzirnavu ezera peldvietā 343 9 719,61 9. BMX trases teritorijas labiekārtošana 314 13 849,39 10. Gaisa trases izveide Spārītes parkā 1.kārta 300 20 000,00 11. Tīklu piramīdas uzstādīšana pie Gulbenes 3.PII "Auseklītis" 261 10 269,74 12. Bērnu atpūtas zonas labiekārtošana un āra trenažieru ierīkošana Lizumā 218 20 000,00 13. Kārtenes Pilskalna metāla torņa atjaunošana un skatlaukumu izbūve 197 20 000,00 14. Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošana un apgaismojumu ierīkošana 192 20 000,00 15. Apgaismojumu izbūve Daukstu ciema centrā 146 20 000,00 16. Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana 135 19 065,75 17. Peldēšanas vietas izveide Beļavā 128 10 450,00 18. Daukstu pagasta Krapas ciema parka teritorijas labiekārtošana 118 20 000,00 19. Stāmerienas pils iebraucamā ceļa un stāvlaukuma atjaunošana 106 19 366,78 20. Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā 95 20 000,00 21. Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnienā 71 20 000,00 22. Parka labiekārtošana pie Stāķu centra 68 18 487,59 23. Spārītes parka ietves seguma atjaunošana 52 19 765,35 24 Daudzfunkcionālas nojumes - izglītības centra ierīkošana Jaungulbenes PII "Pienenīte" 47 19 999,99 25. Gulbenes novada vidusskolas pagalma estrāde 37 19 760,00 26. Dzeramā ūdens brīvkrāna izveide pilsētas centrālajā skvērā 32 4 600,00 27. Bērnu rotaļu laukums Šķieneros 31 17 042,85 28. Jaungulbenes stadiona āra basketbola laukuma labiekārtojuma un sporta infrastruktūras atjaunošana 31 16 080,00 29. Sporta aktivitāšu centra teritorijas labiekārtošana 26 20 000,00 30. Sabiedriski pieejamas atpūtas vietas izveide pie Tirzas Biedrības nama 21 19 995,67 31. Gulbenes novada vidusskolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana 19 15 773,00 32. Jaungulbenes āra baseina atjaunošana 16 19 830,00 33. Gulbenes kultūras centra terases jumta konstrukcijas izveide 7 20 000,00 34. OPEN AIR bibliotēka Gulbenē 6 1 490,19 35. Peldēšanas vietas izveide Ušura ezera krastā 5 18 416,20 36. Saules paneļu sistēmas izveide uz Gulbenes novada vidusskolas piebūves jumta 3 13 310,00