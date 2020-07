Gulbenes novadā saslimušo skaits ar COVID19 ir pieaudzis līdz astoņiem. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja skaidroja, ka Gulbenes novadā ir konstatētas saslimušas kontaktpersonas jau agrāk reģistrētiem slimniekiem.Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1345 Covid-19 testi, atklājot 13 jaunus saslimšanas gadījumus, liecina SPKC apkopotā informācija.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem 13 inficētajiem, četri bijuši vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, pa diviem bijuši vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un vecumā virs 70 gadiem. Savukārt pa vienam saslimušajam ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Septiņi no saslimušajiem ir kontaktpersonas, savukārt par vienu personu tiks precizēta papildus informācija.

SPKC rīcība esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie iebraukuši no Uzbekistānas. Tāpat pirmo reizi COVID-19 ir atklāts Viļakas novadā, tur inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu. Gulbenē un Viļakā saslimušie nav saistīti ar Uzbekistānas iedzīvotāju saslimšanu.