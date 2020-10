Gulbenes novadā septembrī reģistrē 15 jaundzimušos

Septembrī reģistrēti 15 jaundzimušie – 6 zēni un 9 meitenes. Puisīši nosaukti vārdos: Martins, Arians, Olafs, Jēkabs, Džordžs Rainers, Deivids. Meitenēm doti vārdi: Paula, Adrija, Amanda, Ebija, Amēlija, Madara, Odeta, Emija, Anete. Gulbenē deklarēti seši jaundzimušie: Stradu pagastā – četri, Beļavas un Lejasciema pagastos – pa diviem. Viens jaundzimušais deklarēts Rīgā. Septembrī reģistrēti 27 aizsaulē aizgājuši iedzīvotāji, no kuriem 14 ir vīrieši vecumā no 38 līdz 92 gadiem un 13 sievietes vecumā no 51 līdz 99 gadiem. No 10 laulībām septembrī 6 ir noslēgtas dzimtsarakstu nodaļā: 2 svinīgi un 4 lietišķi kā juridisks fakts. Savukārt 1 laulība notika Stāmerienas pilī, 1 – Litenes tējas namiņā. 2 laulību reģistri sastādīti pēc laulības noslēgšanas Velēnas baznīcā. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.