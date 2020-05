Gulbenes novadā skolas gaida norādījumus, kā organizēt eksāmenus

Gulbenes novada 11. un 12.klašu skolēni un pedagogi gatavojas valsts centralizētajiem eksāmeniem, kas notiks no 2.jūnija līdz

30.jūlijam. 12.klasēm obligāti kārtojamo eksāmenu skaits ir samazināts par vienu - šogad vidusskolu beidzējiem būs jākārto trīs eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. No nākamās nedēļas atsāksies konsultācijas ar priekšmetu skolotājiem klātienē.



Gulbenes novada vidusskolās pārlieku liela satraukuma par norises kārtību nav, skolu vadītāji atzīst, ka ir gatavi sekot līdzi informācijai un izmaiņām, kādas būs valstī.

“Tas, ko mēs kā skola gaidām šobrīd, ir - kad valdība ievietos jaunos norises darbību laikus, kur būs precīzāk pateikts, kā tas eksāmens notiks: kā ierodas, kā noris dokumentu atvēršana, kā sagatavošanās un kā rakstīšana, kā arī par masku lietošanas nepieciešamību. Atestātu par pabeigtu vidējo izglītību var iegūt, ja ir nokārtoti trīs obligātie eksāmeni. Šobrīd mēs aptaujājam mūsu divpadsmitos, uz kuriem eksāmeniem viņi plāno ierasties. Aptaujājam un piedāvājam arī 11. klasei kārtot paredzēto informātiku un ekonomiku. Nākamnedēļ mēs plānojam arī konsultācijas, katrs skolotājs skatīsies, ko var veikt klātienē un ko attālināti,” stāsta Gulbenes 2.vidusskolas direktore Inese Ubaga.

Gulbenes 2.vidusskolā ir 29 absolventi, tādēļ skolas direktorei nav uztraukuma par eksāmenu norisi. Līdzīgi kā citās novada izglītības iestādēs arī 2.vidusskolā nav atmesta doma par svinīgu brīdi pēc eksāmenu kārtošanas, kurā izsniegt sertifikātu. “12. klasei sertifikāti tiks izsniegti tikai 24.jūlijā, un tad, vai būs kāds svinīgs brīdis, to redzēsim no esošās situācijas. Doma par to, protams, nav atmesta. Plānojam arī aptaujāt skolēnus par viņu vēlmēm, jo pulcēšanās ierobežojumu dēļ mēs, protams, nevarēsim ņemt vērā visu ģimeņu vēlmes,” saka I.Ubaga.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā šogad 12. klasi beigs 22 vidusskolēni. “Skolēniem, ja viņi domā par savu nākotni, eksāmeni jānokārto. Skolotāji ir gatavi, pārrunājām ar skolotājiem, kas mums ir saprotams un kas šobrīd vēl ir neskaidrs. Mums ir jautājumi, uz kuriem jādabū atbildes, un šobrīd plānojam, kā visu organizēt. 11.klase kārtos gan informātiku, gan biznesa ekonomiku. Tie, kas ir pieteikušies, nav atteikušies,” skaidro direktore Lidija Ķeķere.

Vislielākās neskaidrības, kā atzīst ģimnāzijas direktore, ir tieši distances ievērošana plānotajās konsultācijās pirms eksāmeniem. “Piemēram, ja bērns pilda matemātikā uzdevumu vai latviešu valodā gramatiku, ir vajadzīga skolotāja klātbūtne, lai, vismaz pār plecu paskatoties, varētu pateikt un izskaidrot. Uzskatu, ka pie šāda veida konsultācijām bērniem var būt problemātiski,” bažas pauž L.Ķeķere.

Lejasciemā centralizētajiem eksāmeniem gatavojas pieci vidusskolēni. “Mūs priecē fakts, ka 9.klasei šie eksāmeni ir atcelti, tagad vien domājam, kādā veidā labāk organizēt šo apliecību izdošanu, lai ievērotu visus noteikumus. Savukārt 12.klases skolēni jau bija gatavi, ka būs jāliek centralizētie eksāmeni. Viņi ir centīgi mācījušies tiešsaistē, un tagad mēs divas nedēļas izmantosim konsultācijām klātienē. Nevienam nav problēmu ar nokļūšanu uz eksāmeniem, un bērni paši saprot, ka šie eksāmeni viņiem ir vajadzīgi. 11.klase domā par informātikas eksāmenu likšanu jūlijā,” stāsta Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece. Tiek sekots līdzi jaunākajai informācijai, un šobrīd gan skolēniem, gan skolotājiem viss ir saprotams.

Lizuma vidusskolā ir vienpadsmit 12.klases skolēni, kas gatavi kārtot eksāmenus angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un bioloģijā. “Mums ir izveidots konsultāciju grafiks, sākot ar 18.maiju, būs divas reizes nedēļā klātienes konsultācijas pa trīs stundām vienā dienā, pārējās dienās būs attālinātā režīmā. Esam sastādījuši transporta maršrutu skolēniem, lai atvestu uz eksāmeniem. Arī visi dezinfekcijas līdzekļi ir sagādāti un norādījumi sarakstīti,” gatavību pauž Lizuma vidusskolas direktore Inese Dambe.