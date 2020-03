Gulbenes novada skolas gatavas mācīt attālināti

Pirmās dienas laikā attālinātas mācīšanās režīmā daudzi saskārās ar īslaicīgiem traucējumiem pieslēgšanās laikā “E-klasei”.

“Šī ir abpusēji jauna pieredze gan skolām, gan ģimenēm. Galvenais ir saglabāt mieru un nesatraukties, pat ja šķiet, ka sākumā ir kādas grūti saprotamas lietas vai kaut kas rada trauksmi. Mierīgi vajag sazināties ar saviem klases audzinātājiem,” saka Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Izglītības pārvalde ir apkopojusi informāciju, kā skolas novadā īsteno attālināto mācīšanos, ir apzināts, ka gandrīz visi skolēni ir nodrošināti ar vajadzīgajiem rīkiem.

“Problēma var būt, ja ģimenē ir vairāki bērni, bet ierīce ir viena, kā arī, ja nav interneta pieslēguma. Tam ir divi risinājumi – katrai skolai ir sava bāze ar mobilajām viedierīcēm, un tad, slēdzot līgumu ar ģimeni, šie skolā pieejamie datori tiek piedāvāti ģimenēm. Skolas raksta pieteikumus, un sadarbībā ar sociālo dienestu tiks slēgti līgumi par interneta pieslēgumu. Ir dažas ģimenes, kuras izvēlējušās strādāt ar drukātiem materiāliem, reizi nedēļā viņi saņems izdrukātu materiālu kopumu,” uzsver E.Kanaviņa. Iespēju, rīku un platformu klāsts ir liels, bet katrai skolai ir sava pieredze, caur kādiem rīkiem var nodrošināt ikdienas mācību procesu - “E-klase”, “Facebook” vai “WhatsApp”. Šobrīd visās skolās tiek piedāvāts, ka skolēns var redzēt mācību plānu visai nedēļai. Šīs nedēļas mācību materiāls ir sagatavots, balstoties uz izvērtējumu, cik intensīvs ir skolēna darbs stundā līdz šim. “Mājās esot, noteikti intensitāte un dinamika būs daudz lēnāka, bet mums nevienam šāda pieredze līdz šim nav bijusi, lai saprastu, cik apjomīgu darbu piedāvāt skolēniem. Nedēļas beigās katra skola izvērtēs, kā nedēļa noslēgusies,” skaidro E.Kanaviņa.

Lejasciema vidusskola “Facebook” vērsusies ar lūgumu pēc datoriem. “Lai varētu skolēniem nodrošināt sekmīgu attālināto mācību darbu, ir radusies tehniska problēma - dažiem skolēniem nav datora. Cik varam, tik skolā nodrošinām ar saviem, bet varbūt kādam mājās ir portatīvais vai planšete, kuru paši vairs nelietojat un uz kādu laiku varētu aizdot?”

Gulbīša pamatskolas direktore Sarmīte Puriņa uzsver, ka pēc pirmās dienas vēl grūti spriest, kā visiem veicas. “Nedēļas mācību plāns ir nosūtīts bērniem un vecākiem “E-klasē”. Uzdevumi tiek uzdoti no grāmatām, “Uzdevumi.lv” un “Soma.lv”. Skolotāju uzdevums būs katru dienu aktualizēt uzdoto, un bērni dos atgriezenisko saikni saviem skolotājiem,” saka S.Puriņa.

Viena no galvenajām problēmām ir – ierīču (datori vai mobilie tālruņi) un interneta pieslēguma trūkums. Šī problēma tiek risināta pēc iespējām. “Ir kādas trīs četras ģimenes, kurām esam iedevuši no skolas datorus, šobrīd gaidām interneta pieslēguma nodrošināšanu. Pašvaldība atbalsta, esam par šo situāciju informējuši,” stāsta S.Puriņa.

Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece atzīst, ka līdzšinējais dialogs ar vecākiem ir pozitīvs. “Ir vecāki, kas cenšas pat pirkt ierīces, lai varētu mācīties. Šobrīd dažām ģimenēm tiek risināts jautājums par interneta pieslēgumu, esam procesā arī, lai nodrošinātu iespēju izmantot skolas datorus uz laiku. Grūtības noteikti būs ģimenēm, kurās ir vairāki bērni, jo tad visi gaida uz vienu ierīci. Citus iebildumus mēs no vecākiem neesam saņēmuši. Protams, sākumā ir neskaidrības, cik daudz un cik ātri visu izpildīt. Mūsu galvenie sazināšanās kanāli ir “WhatsApp” un “E-klase”. Tiek veidotas arī interešu grupiņas, piemēram, angļu valodā. Skatīsimies, kā labāk kādiem skolotājiem veikt paskaidrošanas darbu, piemēram, matemātikā,” stāsta S.Ziepniece.