Gulbenes novadā šobrīd ar ķīmiskām metodēm cīnās ar latvāņiem

Latvāņi jau daudzus gadus Latvijā ir liela problēma, arī Gulbenes novadā. Šobrīd mūsu novadā cīņa ar latvāņiem uzticēta speciālistiem, kuri augus miglo.

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts “Dzirkstelei” stāsta, ka šis ir pirmais gads, kad pašvaldība izmanto ārpakalpojumu cīņai ar latvāņiem. Pašvaldība šī gada 28.martā noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “City Camping” par Sosnovska latvāņu ierobežošanu Gulbenes novadā pašvaldībai piederošajos īpašumos.

“Šobrīd novadā notiek latvāņu iznīcināšana ar ķīmiskām metodēm. Uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums, pie mums strādā jau otro nedēļu, un tieši pašvaldības īpašumos. Kopējā platība pašvaldībai ir apmēram 20 hektāri, kur jātiek galā ar latvāņiem. Piemēram, Litenē ļoti daudz latvāņu ir tieši gar upes krastiem,” stāsta K.Dauksts.

Šis uzņēmums ir gatavs veikt Sosnovska latvāņu ierobežošanu/iznīcināšanu arī fizisko un juridisko personu īpašumos, bet tad jāsazinās un jāvienojas ar uzņēmumu. “Kamēr šis uzņēmums strādā mūsu novadā, mēs piedāvājam arī fiziskām un juridiskām personām, ja ir problēmas ar latvāņiem un paši netiek galā, zvanīt uzņēmumam un vienoties par latvāņu iznīcināšanu. Kamēr uzņēmums strādā šeit, tas izmaksās lētāk,” stāsta K.Dauksts.

Sazinoties ar uzņēmumu, viņš noskaidrojis, ka interese no privātpersonām par šādu pakalpojumu esot. Cilvēki jau esot pieteikušies. Neesot tāda situācija, ka nevienu tas neinteresē. “Kad tiks galā ar pašvaldības īpašumiem, tad ķersies klāt privātīpašumiem,” skaidro K.Dauksts.

Pašvaldība informē, ka uzņēmums Sosnovska latvāņu apkarošanai izmanto dabai draudzīgo Integrētās Audzēšanas Skolas izstrādāto metodi, miglojot latvāņus ar selektīviem herbicīdiem, kuri iedarbojās tikai uz latvāni, iekļūstot caur lapām saknē un to iznīcinot. Ar šo metodi latvāņu audzes iznīcināmas 3 līdz 4 gadu laikā.

Latvāņu miglošana veicama: agri pavasarī vai pēc pļaušanas, kad lielākās pārziemojušās rozešu diametrs ir 20 līdz 25 centimetri, to ziedēšanas laikā, kamēr nav izveidojušās sēklas, kā arī visā latvāņu veģetācijas periodā, apsmidzinot atsevišķi augošās latvāņu rozetes.

Gadījumā, ja latvāņi ir izziedējuši, tad visefektīvākais paņēmiens ir mehāniski latvānim nogriezt ziedkopas, kad augam izveidojušās sēklas un sānu ziedkopas zied. Nekādā gadījumā šīs nogrieztās sēklas nedrīkst atstāt uz lauka, jo sēklas nogatavosies, paliekot uz zemes, lai nākamā gadā turpinātu augt. Nogriežot ziedkopu pareizā laikā, augs neatjaunojas.

Visekonomiskākā metode saimniecībām ar lopiem ir uz latvāņu ierobežošanas laiku veikt ar latvāni invadēto teritoriju noganīšanu, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu un sēklu nogatavošanos.

Jāņem vērā, ka daudzu gadu laikā augušie latvāņi atstājuši zemē lielu daudzumu sēklu, kuru dīgtspējas saglabāsies no 3 līdz 5 gadiem, līdz ar to, lai veiksmīgi apkarotu latvāņu audzes šiem pasākumiem, būtu jāvelta vairāki gadi.

Tie, kas vēlas sazināties un vienoties par latvāņu iznīcināšanu, var zvanīt pa tālruni 28289417.