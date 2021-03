19.martā parakstīts līgums vieglās automašīnas piegādei finanšu līzingā Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām. Piegādātāja būs SIA “Amserv Motors”, līzinga devējs – SIA “SEB līzings”, līzinga ņēmējs – Gulbenes novada pašvaldība. Tiks piegādāta vieglā automašīna “Toyota Corolla” (2021.gada reģistrācijas gada). Līguma kopējā summa ir 20 295,80 eiro bez PVN. Līzinga ikmēneša maksājums ir 338,26 eiro bez PVN. Finanšu līzinga termiņš – 60 mēneši – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija

Garantija automašīnai no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas tiek noteikta 60 mēneši vai līdz 150 000 kilometru nobraukumam (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).

Saskaņā ar šā publiskā iepirkuma tehniskajām specifikācijām novada sociālajam dienestam nepieciešama vieglā automašīna ar piecām sēdvietām; degvielas veids – hibrīds; nepieciešami priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem, sānu gaisa drošības aizkari; oriģinālā ražotāja rūpnīcas mobilā tālruņa brīvroku sistēma; automātiskā klimata kontroles sistēma.