Gulbenes novada sociālajos aprūpes centros šobrīd nedrīkst apciemot tuviniekus

Saistībā ar pieaugošo COVID-19 risku Latvijā, sociālās aprūpes centru “Jaungulbenes Alejas”, ”Siltais” un “Dzērves” līdz turpmākajiem paziņojumiem ir pārtraukuši tuvinieku apmeklējumus pie klientiem.

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, iestāde ir izdevusi rīkojumu, ka tiek pārtraukti tuvinieku apmeklējumi. Ar vīrusu var inficēties jebkurš cilvēks, taču Pasaules Veselības organizācijas līdzšinējā informācija liecina, ka smagāk slimo vecāka gadagājuma cilvēki un neatkarīgi no vecuma cilvēki, kuriem ir hroniskas kaites, piemēram, hroniskas elpceļu saslimšanas, novājināta imunitāte.

Sociālās aprūpes centra “Siltais” vadītāja Inese Lesiņa “Dzirkstelei” stāsta, ka klienti ir saprotoši. “Nav bijis tā, ka aprūpes centrā kāds ļoti par to protestētu. Nav jau šajā situācijā neviena vainīgā. Nav jau uz ko dusmoties, vairāk vai mazāk jāsamierinās ar to, kā ir. Iekšēji visi pasākumi, nodarbības notiek. Viņi ir nodarbināti. Mums ir savs dārzs. Ir vēl ievārījumu vārīšanas laiks. Ja kādam pietrūkst tuvinieku apciemojumu, tad mēģinām sazināties ar videozvaniem. Ir šī iespēja sazvanīties un parunāties, cik jau katra veselības stāvoklis atļauj. Ja kāds ļoti grib vaigā redzēt tuvinieku, tad ir iespēja, piemēram, caur logu aprunāties. Bet ciešās satikšanās nebūs,” stāsta I.Lesiņa.

Viņa norāda, ka šobrīd vienoti visi trīs aprūpes centri būs slēgti. Tajā pašā laikā viņa paskaidro, ja ir situācija, kad, piemēram, ir aizejošs klients, satikšanās ar tuviniekiem tiek izvērtēta. “Nav jau tā, ka vardarbīgi neielaižam, izvērtējam un ielaižam atvadīties, ja tās ir pēdējās atvadas,” saka I.Lesiņa.

Sociālās mājas “Blomīte” Beļavas pagastā un veco ļaužu mājas Gulbenē vadītāja Inese Aleksejeva “Dzirkstelei” stāsta, ka šo māju iemītnieki var brīvi doties un arī dodas savās ikdienas gaitās, piemēram, uz veikaliem, pie ārsta, bet viņi nedrīkst aicināt un vest viesus pie sevis. “Satikties ar radiniekiem var ārpusē. Nav ieteicams vest telpās. Tāpat nav atļauts nevienam viesim palikt pa nakti. Jāievēro piesardzība. Vai ieklausās? Cilvēki ir dažādi. Veco ļaužu mājas iemītnieki piesardzību ievēro, tie, kas dzīvo sociālajā mājā “Blomīte”, neklausās, ko viņiem saka. Uzsveram viņiem katru dienu, lai mazāk staigā apkārt, katru dienu pierakstām, kurp kurš dodas. Neklausa,” atzīst I.Aleksejeva.



Tālruņi saziņai:

◆ SAC “Jaungulbenes Alejas”- 64471224,

◆ SAC “Siltais” - 64470130,

◆ SAC “Dzērves”- 64430389.