Gulbenes novadā sociāli mazāk aizsargāto ģimeņu skolēni saņems papildus atbalstu

Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē, kas notika šodien, deputāti lēma par valsts budžeta dotācijas izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā. Tika pieņemts lēmums aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām 1.-4.klašu izglītojamajiem izlietot novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1. - 9.klašu skolēnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

“Šis lēmums ir atbalstāms, lai pilnībā izmantotu valsts dotāciju, kas ir paredzēta brīvpusdienu nodrošināšanai. Tādējādi novada pašvaldība sniedz atbalstu visiem novadā deklarētājiem maznodrošināto ģimeņu izglītojamajiem, kas mācās mūsu vai cita novada izglītības iestādēs. Papildus atbalstu saņems apmēram 550 skolēni no mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām,” saka Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone informē, ka ir saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas atbilde uz neskaidriem jautājumiem, kas tika nosūtīti aprīļa sākumā. “Ministrijas atbildē ir norādīts, ka pašvaldība var atbilstoši vajadzībām un iespējām piešķirt papildus finansējumu brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamajiem, paredzot finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta,” norāda L.Reinsone. Pašvaldība var izvēlēties piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegādi mājās, pārtikas pakas, zupas virtuves pakalpojumus vai citu veidu. Saskaņā ar novada pašvaldības administrācijas un Izglītības pārvaldes atzinumu par visdrošāko veidu, kam pašvaldība drīkst tērēt valsts budžeta dotācijas, ir izraudzīta pārtikas paku piegāde bērnu ģimenēm – divas pakas vienam bērnam. “Maznodrošināto ģimeņu skolēniem ārkārtējās situācijas laikā palīdzība ir nepieciešama vairāk nekā tas būtu ierastos apstākļos. Valsts budžeta dotācija 1.-4.klases izglītojamo brīvpusdienām šajā gadā ir noteikta 0,71 eiro mācību dienā vienam bērnam, kas kopumā mācību gada mēnesī mūsu pašvaldībai ir apmēram 9500 eiro. Divu mēnešu mērķdotācija tiks izmantota pārtikas paku sagatavošanai. Saskaņā ar pārtikas tehnologu ieteikumiem un iepirkuma līgumiem vienas pārtikas pakas vērtība ir 17,04 eiro ar PVN,” stāsta L.Reinsone. Paredzēts, ka pārtikas pakas tiks komplektētas ilgstošai glabāšanai istabas temperatūrā, tāpēc tajās nav iespējams iekļaut piena un gaļas produktus, kā arī svaigus dārzeņus un maizi. Tās varētu sākt izsniegt jūnija pirmajā nedēļā.

Iepriekš “Dzirkstele” rakstīja, ka skolēnu ēdināšanai pandēmijas laikā Gulbenes novadā nauda tiek tērēta tikai no pašvaldības budžeta. Līdz ar to tika pieļauts, ka šim nolūkam paredzētā valsts dotācija būs jāatskaita atpakaļ. Tomēr ir izdevies rast risinājumu – gatavot pārtikas pakas sociāli mazāk aizsargātiem izglītojamiem, izmantojot valsts budžeta līdzekļus. Tieši tāds ir valsts dotācijas mērķis – atbalstīt 1.-4.klašu maznodrošinātos skolēnus. Gulbenes novada pašvaldība sniedz atbalstu ne tikai bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir novadā, bet arī citiem. No pašvaldības budžeta tiek segtas pārtikas karšu izmaksas visiem 1.-9.klases skolēniem. Pārtikas karšu derīguma termiņš ir 12.jūlijs.