Gulbenes novadā šogad deguši trīs transportlīdzekļi

Šogad Gulbenes daļas ugunsdzēsēji glābēji ir devušies uz trīs izsaukumiem, kad deguši transportlīdzekļi (jūlijā, augustā un septembrī). Degšanas platības - no 1,5 līdz 3 kvadrātmetriem. Savukārt pagājušajā gadā bija 9 izsaukumi (janvārī, februārī, maijā, jūnijā - 2, augustā, septembrī - 2, oktobrī), degšanas platība - no 0,05 līdz pat 8 kvadrātmetriem. Par to “Dzirksteli” informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa. Dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš skaidro, ka ikdienā plašsaziņas līdzekļos plašāk izskan informācija par ugunsgrēkiem mājokļos, sabiedriskās ēkās un dažādos uzņēmumos, tomēr, neskaitot šos izsaukumus, ugunsdzēsēji glābēji gandrīz katru dienu dodas dzēst arī degošus transportlīdzekļus. Lielākā daļa no tiem ir vieglās automašīnas, bet nereti aizdegas arī kravas transports, vasaras sezonā – traktortehnika un kombaini. Biežākie iespējamie iemesli ir problēmas transportlīdzekļa elektronikā, kā rezultātā rodas īssavienojums. Tā cēloņi ir dažādi – piemēram, nodilusi izolācija, sakusuši vadi, jo ar maksimālo noslodzi ilgstoši darbināta apkures sistēma un cits, nekvalitatīvi veikts transportlīdzekļa remonts, neuzmanīga apiešanās ar uguni, piemēram, smēķēšana transportlīdzeklī, ļaunprātīga dedzināšana.