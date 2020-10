Gulbenes novadā šogad reģistrētas piecas zādzības no transportlīdzekļiem

Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā šā gada nepilnos desmit mēnešos ir reģistrētas 78 zādzības no transportlīdzekļiem, automašīnām un traktoriem, kur 11 gadījumos zagļiem ir bijusi brīva piekļuve transportlīdzeklī atstātām mantām, tie nav bijuši aizslēgti. Reģistrētas 25 degvielas zādzības no dažādiem transportlīdzekļiem, bieži no traktortehnikas. Gulbenes novadā reģistrētas 5 zādzības no transportlīdzekļiem. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākais inspektors Jānis Vehi.

“Valsts policija aicina iedzīvotājus neatstāt automašīnas salonā personiskās mantas, jo pat šķietami īpašniekam nevērtīgs priekšmets var būt iemesls, lai zaglis izsistu automašīnas logu, kā arī īpašniekiem ir nepieciešams pārliecināties par logu un durvju aizvēršanu, atstājot automašīnu stāvvietā. Pēdējā laikā aktuālas kļuvušas automašīnu priekšējo lukturu zādzības no “Volvo” markas automašīnām. Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un parūpēties par sava transportlīdzekļa drošību,” saka J.Vehi.

Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot dažas būtiskus padomus.

Novieto transportlīdzekli drošā vietā! Vienmēr izvēlies drošu vietu, kur atstāt savu auto! Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas vietas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, nevienam nemanot var piekļūt tavai mašīnai!

Vienmēr aizslēdz! Vienmēr aizslēgt automašīnu – arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā. Neaizmirsti aizslēgt degvielas bāku!

Aprīko transportlīdzekli ar signalizāciju! Jauno mašīnu īpašnieki var neuztraukties par signalizācijas sistēmu mašīnā, jo tā jau ir iestrādāta, bet vecāku modeļu mašīnu īpašniekiem vajadzētu pārliecināties, ka signalizācija ir ievietota un tā strādā korekti. Signalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ielaušanos jūsu auto!

Neatstāj mantas redzamā vietā transportlīdzeklī! Ja zaglis mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc vienmēr, pirms atstāj mašīnu, pārliecinies, ka automašīnas salonā neatstāj vērtīgas mantas!

Marķē automašīnas detaļas! Auto īpašniekus lūdzam atcerēties, ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu zādzībām ir to marķēšana.

Neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka stāvlaukumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā vietā novietotas tehnikas “grozās” svešas personas, kuras acīm redzami nav transportlīdzekļa īpašnieki, un šo personu nodomi, pēc jūsu uzskata, ir vērsti uz nozieguma izdarīšanu, nekavējoties ziņo policijai pa tālruni 110! Ja iespējams, informē transportlīdzekļu saimnieku vai vadītāju par svešu personu aktivitāti.

VRP teritorijā zādzību skaits no transportlīdzekļiem: Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 2, Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 5, Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 15, Limbažu iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 15, Madonas iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 14, Valkas iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 10, Valmieras iecirkņa apkalpojamā teritorijā – 17.