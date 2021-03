Gulbenes novadā tikai 2,17 procenti no pārbaudītajiem siekalu testiem bija Covid-19 pozitīvi

Četrās dienās no visiem pārbaudītajiem siekalu testiem 55 gadījumos (2,17%) konstatēta saslimšana ar Covid-19. 17 punktos tika izsniegti 3255 laboratorisko izmeklējumu komplekti, savukārt laboratorijā nogādāti – 2532 siekalu paraugi, kas ir 78% no kopumā izsniegtajiem testiem. 2437 jeb 96,25% pārbaudītajos siekalu paraugos infekcija netika konstatēta, savukārt 40 (1,58%) gadījumos rezultāts novērtēts kā apšaubāms – aizdomas par nepareizi ievāktu siekalu paraugu. Par to informē pašvaldības pārstāve Gunta Kalmane.

No 9. līdz 12.martam Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar valsts zinātnisko institūtu "BIOR" visā novada teritorijā organizēja pūļa testēšanu, noņemot siekalu paraugus, vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības noteikšanai. Iespēja saņemt un nodot siekalu paraugus iedzīvotājiem un uzņēmējiem bija brīvprātīga un bez maksas.

“Pūļa testēšanas rezultāti nav satraucoši, tāpēc Gulbenes novadā netiks ieviesti papildus infekcijas izplatības ierobežojumi. Tomēr Gulbenes novada Pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju un Zemessardzi turpinās uzraudzīt iedzīvotājus, un kontrolēs Ministru kabineta noteikto ierobežojumu izpildi,” informē Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Tāpat Gulbenes novada pašvaldība veiks regulāru savu iestāžu un struktūrvienību darbinieku testēšanu, un bezmaksas siekalu testu komplekti no 15. līdz 19.martam vēl būs pieejami Gulbenes novada uzņēmumiem un organizācijām. Testu komplektus var saņemt, sazinoties ar Attīstības un projektu nodaļas uzņēmējdarbības konsultanti Lienu Kazāku ( 64474920, bizness@gulbene.lv).

Pēc tam siekalu paraugus norādīto datumu ietvaros pašiem būs jānogādā uz “BIOR” paraugu pieņemšanas kabinetu Gulbenē, Lauku ielā 5. Svarīgi ir komplektus nodot, pirms speciālais transports aizbrauc uz Rīgu.

Paraugu transportēšana uz testēšanas vietu:

pirmdienās, trešdienās, piektdienās pulksten 13.20. Paraugi punktā jānogādā līdz pulksten 12.20;

otrdienās, ceturtdienās pulksten 14.30. Paraugi punktā jānogādā līdz pulksten 13.30.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā pašvaldība aicina sazināties ar “BIOR” pārstāvi Ligitu Kraukli. (28629242, gulbene@bior.lv).

Ja arī kāds iedzīvotājs, kurš paņēma siekalu testu, bet nepaguva to izmantot un nodot atpakaļ, individuāli un bez maksas norādītajos datumos un laikos vēl var nodot siekalu paraugu “BIOR” punktā Gulbenē.