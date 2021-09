Gulbenes novadā trīs dienās - 11 jauni Covid-19 gadījumi

Latvijā sestdien konstatēti 393 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par diviem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija. No visiem atklātajiem gadījumiem 314 nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 79 inficētie bija vakcinēti.

Gulbenes novadā ceturtdien, piektdien un sestdien reģistrēti 11 jauni Covid-19 gadījumi. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 12.septembri reģistrēti 76 gadījumi. Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā uz 12.septembri ir 387,4, kas pēc šī rādītāja Gulbenes novadu ierindo devītajā vietā Latvijā.

Sestdien Latvijā veikti 10 437 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret vakar veikto testu skaitu ir visai augsts - 3,8%, salīdzinot ar pēdējo mēnešu rādītājiem. Pēdējo reizi augstāks pozitīvo testu īpatsvars bija 30.maijā, tad bija 4,1%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 147 193 cilvēkiem, bet miruši 2609 ar šo slimību sasirgušie.

Viens no sestdien mirušajiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kā liecina aģentūras LETA aprēķini, 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušies 4874 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi valstī divās nedēļās saslimušo kopskaits lielāks par 4000 bija 4.jūnijā.

Latvijas slimnīcās sestdien ievietots 31 Covid-19 pacients, stacionēto kopējam skaitam pieaugot līdz 256 , liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Sestdien no ārstniecības iestādēm izrakstīti 8 Covid-19 pacienti.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 234 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 22 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 10% stacionēto ir ar smagu slimības gaitu.