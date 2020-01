Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu prezentēs arī dažādās izstādēs

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” informē, ka šogad dosies uz trīs starptautiskām tūrisma izstādēm.

Jau janvāra beigās Gulbenes novada tūrisma piedāvājums tiks prezentēts starptautiskajā tūrisma izstādē “Adventur 2020”, kas no 24. līdz 26.janvārim norisināsies Viļņā, Lietuvā, pēc tam - “Balttour 2020”, ka no 31.janvāra līdz 2.februārim notiks Rīgā, bet no 7. līdz 9.februārim - “Tourest 2020” Tallinā, Igaunijā.

Izstādēs tiks prezentēts viss Gulbenes novada tūrisma piedāvājums, arī jaunumi. Izstāžu apmeklētāji tiks aicināti apmeklēt arī lielākos pasākumus novadā un šovasar piedalīties tūrisma apceļošanas akcijā pa novada saimniecībām.