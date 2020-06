Gulbenes novada tūrisma uzņēmējus aicinās uz sarunu

Krīzes laiks, kas veidojies pandēmijas dēļ, noteikti ir piespiedis vai devis grūdienu jebkuram domāt citādāk. Veids, kā ir dzīvots līdz šim, noteikti ir mainījies un nebūs identisks. Pamatvērtības būs saglabājušās, bet mērķu sasniegšanas iespējas būs mainījušās.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darbinieku komanda turpina sadarboties ar tūrisma uzņēmējiem un meklē jaunas sadarbības, mārketinga un komunikācijas formas, lai veicinātu tūristu plūsmu, palīdzētu tūrisma uzņēmējiem un stimulētu vietējā tūrisma attīstību šajā vasarā.

Pagaidām ir diezgan neskaidra situācija par ārkārtas situācijas noteikumu izmaiņām, tāpēc plānošana lielākoties notiek īstermiņā, piemēram, kādu piedāvājumu veidot vasaras periodam, kā plānot rudens sezonu, kāds būs ziemas periods. Katrā ziņā ir skaidrs, ka ierastie plānošanas instrumenti ir jāmaina, jāmeklē nestandarta, radoši risinājumi.

Mēs tiešām ļoti ceram, ka līdzšinējā situācija ļaus vairāk attīstīties vietējam tūrismam un šī būs īstā iespēja mums visiem novērtēt to, ka tepat mūsu Latvijā ir burvīgas vietas, kur novērtēt gan dabas skaistumu, gan arī cilvēku darbu un izdomu un uzzināt daudz jauna un interesanta, pašiem radoši izpausties un vienkārši baudīt patīkamu atpūtu.

Šobrīd, kopš maija vidus, kad tika mazināti ierobežojumi, cilvēki ir atsākuši ceļot - to jūtam arī mēs, jo daudz vairāk saņemam e-pastus un telefona zvanus gan no cilvēkiem, kas plāno savas ģimenes brīvdienu ceļojumus, gan arī no tūrisma firmām un aģentūrām, kas dažādas ceļojumu tūres piedāvā saviem klientiem.

Priecājamies, ka šajā laikā interesi par Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu jau ir izrādījušas tūrfirmas no Daugavpils, Liepājas, Rīgas, arī Igaunijas un pat Somijas, turklāt šīs firmas līdz šim savus klientus pie mums nav vedušas. Jau gada sākumā, vēl pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, nosūtījām ekskursiju piedāvājumus pa Gulbenes novadu dažādām tūrisma firmām, cerēsim uz viņu interesi. Un tieši tāpēc mums visiem kopā – ikvienam, kas ir saistīts ar tūrisma nozari Gulbenes novadā, ir jāmēģina radīt pēc iespējas interesantāks, atšķirīgāks piedāvājums, jāmēģina rast inovatīvi risinājumi, kas mūsu novadam piesaistītu lielāku tūristu plūsmu.

Līdzko zināsim, kas mūs visus sagaida tālāk, ar kādiem ierobežojumiem visiem turpmāk vēl būs jāsadzīvo, vēlamies pēc iespējas drīzāk aicināt novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus uz sarunu, lai apspriestu idejas, kā turpmāk varam visi kopā pēc iespējas efektīvāk, labāk strādāt, radot tūristiem saistošu piedāvājumu Gulbenes novadā.