Gulbenes novadā turpina apzināt situāciju par publiskajiem ūdeņiem

Gulbenes novadā pašvaldība ir noskaņota rūpēties par zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešanu. Ir sagatavots projekts, kuru plānots iesniegt Zemkopības ministrijas konkursam.

Projekta iesniegšanas termiņš ir 31.marts. Gulbenes novada deputāti novada domes 27.februāra sēdē nobalsoja par dalību konkursā, tur iesniedzot projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā”. Atbalsta gadījumā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 2500 eiro, kā arī priekšfinansējumu 22 500 eiro. Paredzams, ka 89 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām pēc tam apmaksās Zemkopības ministrijas Zivju fonds.

Vietējie deputāti novada domes 27.februāra sēdē nobalsoja arī par pašvaldības projekta “Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” iesniegšanu Zemkopības ministrijas izsludinātajā konkursā. Iecere ir izstrādāt ūdeņu apsaimniekošanas plānu Stāmerienas ezeram (Stāmerienas pagastā), Augulienas ezeram (Beļavas pagastā), Kaļņa ezeram (Litenes pagastā), Lazdaga un Mezīša ezeram (Stradu pagastā) un Pededzes upei (Litenes pagastā; upes posmā no Alūksnes upes ietekas līdz Aiviekstes upes ietekai). Projekta attiecināmās izmaksas ir līdz 11 250 eiro, no kurām 89 procentus varētu apmaksāt Zivju fonds, bet 11 procentus jeb 1250 eiro – pašvaldība. Ja projekts gūs atbalstu, pašvaldībai būs jānodrošina arī priekšfinansējums.



6 publiskie ezeri: Ludza ezers (Stāmerienas pagastā), Ušura ezers (Jaungulbenes pagastā), Sudalezers (Lejasciema pagastā un daļa Alūksnes novadā), Ādmiņu ezers (Lejasciema pagastā), Lielais Virānes ezers (Tirzas pagastā), Kalmodu ezers (Rankas pagastā);

2 publiskās upes: Gauja (posmā Lizuma pagastā un Lejasciema pagastā posmā no Tirzas ietekas) un Pededze (Litenes pagastā; upes posmā no Alūksnes upes ietekas līdz Aiviekstes upes ietekai). (Saskaņā ar Civillikumu).

Zvejas tiesības pieder valstij: Augulienas, Pinteļa un Sprīvuļu ezerā (Beļavas pagastā), Galgauskas ezerā (Galgauskas pagastā), Kaļņa ezerā (Litenes un Stradu pagastā), Lazdaga un Mezīša ezerā (Stradu pagastā), Stāmerienas un Pogas ezerā (Stāmerienas pagastā).