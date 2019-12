Beļavā ir skolēni, kuriem laikus nonākt pilsētas skolās joprojām ir problemātiski. Par to 28.novembra domes sēdē runāja deputāte Ilze Mezīte. Arī “Dzirkstele” par to ir rakstījusi jau vairākkārt. Pretenzijas ir par SIA “Gulbenes autobuss” maršruta reisu Letes-Gulbene. Autobuss darbdienās pieturvietā “Gulbīšu parks” piestāj pulksten 8.05 – liecina vietnē “1188.lv” ievietotā informācija, kaut gan pieturvietā rakstīts, ka autobuss pienāk pulksten 8.10.

“Pieturvietā informācija ir jāprecizē! Ticama ir informācija, kas ievietota “1188.lv”. Ar 9.decembri autobuss Letes-Gulbene vispār kursēs 10 minūtes agrāk,” “Dzirksteli” informē SIA “Gulbenes autobuss” valdes loceklis Gundars Kristapsons.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas personāla speciāliste Inga Feldere “Dzirkstelei” sacīja, ka arī līdz 9.decembrim no Gulbīša parka pieturvietas skolēni laikus varēja paspēt uz stundu sākumu.

Citāds viedoklis ir deputātei I.Mezītei.

Domes sēdē I.Mezīte sacīja, ka skolēni, kuri līdz šim braukuši ar šo autobusu, regulāri ir kavējuši stundas sākumu (mācību stundas sākas pulksten 8.30 - “Dzirkstele” uzzināja ģimnāzijā). Deputāte gribēja zināt, vai satiksmes autobusa pieturvietu nav iespējams pārbīdīt vairāk uz kultūras centra ēkas pusi.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis sacīja, ka esot apspriests, vai satiksmes autobusa pieturvieta varētu būt Skolas ielā, piemēram, pie bijušā “Azaida”. Secināts, ka tādā gadījumā pasažieru plūsma būtu jānodrošina visa gada laikā, nevis tikai tad, kad bērniem ir skolas laiks. Turklāt Gulbenē nekad Skolas ielā neesot bijusi satiksmes autobusu pieturvieta. A.Caunītis lika saprast, vai tikai vaina nav salīdzināšanā, jo bērnu vecākiem liekas, ka autobusa pieturvieta pie Gulbīšu parka ir tuvu Gulbenes 2.vidusskolai, savukārt ģimnāzijai – patālu.

G.Kristapsons “Dzirkstelei” piebilst, ka SIA “Gulbenes autobuss”, lai samazinātu reisu izpildes laiku, veic korekcijas autobusu kustības sarakstos vēl vairākiem citiem atsevišķiem maršrutu reisiem. Izmaiņām var sekot portālā “1188.lv”. G.Kristapsons saka, ka šīs izmaiņas ir saistītas ar dažādiem iemesliem, ne tikai ar skolēnu pārvadājumiem.

Satraucošu informāciju “Dzirkstele” ir saņēmusi arī no beļavietes skolotājas Birutas Rukmanes, kura, kā izrādās, kādu skolēnu no Ozolkalna ikdienā vadā uz skolu savā personiskajā automašīnā, jo citādi bērns nevarot paspēt uz skolu laikus. Mājās gan viņš braucot ar autobusu. “Jau pagājuša gadā es viņu vadāju,” saka B.Rukmane. Skolotāja izpalīdzot no laba prāta, kaut apzinās riskus. “Zinu gadījumu savu tuvinieku pieredzē, ka šāda izpalīdzēšana, vedot kaimiņu bērnu uz skolu savā automašīnā, var beigties ar nepatikšanām. Notika ceļu satiksmes negadījums bez smagām sekām, tomēr vedējs dabūja bērna vecākiem samaksāt kompensāciju. B.Rukmane bieži vien arī šķendējoties par ceļa Kamalda-Ozolkalns un ceļa Blome-Gulbene stāvokli. Skolotāja zina teikt, ka skolas vecuma bērni dzīvo arī zaļā dzelzceļa malā pie Kamaldas stacijas. Zaļais dzelzceļš diezin vai ziema tiekot tīrīts. Tāpēc nav pārliecības, ka bērni ērti tiek uz Gulbenes 2.vidusskolu. B.Rukmane iepriekš arī šos bērnus uz skolu ir vedusi savā automašīnā. Viņa ir novada valsts ģimnāzijas skolotāja. Skolotāja saka – viņa nav vienīgā privātpersona, kura izpalīdz kaimiņu bērniem, vedot uz skolu personiskajā automašīnā. Taču īsti laba un pareiza šāda prakse tomēr neesot.

Svarīgi!

Ar 9.decembri stājas spēkā izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Gulbene”:

*maršrutā Nr. 5541 Gulbene-Ranka-Rēveļi: reisam Nr. 1 plkst. 14.00 no Gulbenes autoostas tie grozīt pienākšanas laikus starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā "Rēveļi" plkst. 15.05 (šobrīd plkst. 15.10); tiek slēgts reiss Nr. 6 plkst. 15.15 no pieturas "Rēveļi"; tiek atklāts reiss Nr. 8 plkst. 15.05 no pieturas "Rēveļi" ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai;

*maršrutā Nr. 6010 Gulbene-Ūdrupe: reisam Nr. 4 plkst. 17.20 no pieturas "Ūdrupe" tiek grozītts pienākšanas laiks starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā Gulbenes autoostā plkst. 18.55 (šobrīd plkst. 19.05);

* maršrutā Nr. 6025 Gulbene-Stari: reisam Nr. 60 plkst. 14.05 no pieturas "Stari" tiek grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā Gulbenes autoostā plkst. 14.40 (šobrīd plkst. 14.45);

* maršrutā Nr. 6027 Gulbene-Aduliena-Tirza: reisam Nr. 5 plkst. 6.45 no Gulbenes autoostas tiek grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā "Tirza" plkst. 7.50 (šobrīd plkst. 07.55); tiek slēgts reiss Nr. 6 plkst. 8.00 no pieturas "Tirza"; tiek atklāts reiss Nr. 14 plkst. 7.55 no pieturas "Tirza" ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā); reisam Nr. 7 plkst. 15.25 no Gulbenes autoostas tiek grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā "Tirza" plkst. 16.30 (šobrīd plkst. 16.35); tiek slēgts reiss Nr. 8 plkst. 16:40 no pieturas "Tirza"; tiek atklāts reiss Nr. 16 plkst. 16.35 no pieturas "Tirza" ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai (mācību laikā); reisam Nr. 9 plkst. 6.45 no Gulbenes autoostas tiek grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā "Tirza" plkst. 7.50 (šobrīd plkst. 7:55); tiek slēgts reiss Nr. 10 plkst. 8.00 no pieturas "Tirza"; tiek atklāts reiss Nr. 18 plkst. 7.55 no pieturas "Tirza" ar izpildi pirmdienās un piektdienās (skolēnu brīvdienās); reisam Nr. 11 plkst. 15.25 no Gulbenes autoostas tiek grozīts pienākšanas laiks starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā "Tirza" plkst. 16.30 (šobrīd plkst. 16.35); tiek slēgts reiss Nr. 12 plkst. 16.40 no pieturas "Tirza"; tiek atklāts reiss Nr. 20 plkst. 16.35 no pieturas "Tirza" ar izpildi pirmdienās un piektdienās (skolēnu brīvdienās);

* maršrutā Nr. 6028 Gulbene-Daukstes-Jaungulbene: reisam Nr. 11 plkst. 14:00 no Gulbenes AO grozīt pienākšanas laikus starp pieturām, kā rezultātā mainās pienākšanas laiks gala pieturā Gulbenes autoostā plkst. 15.50 (šobrīd plkst. 15.55);

* maršrutā Nr. 6015 Gulbene-Letes: tiek slēgts reiss Nr. 11 plkst. 6.45 no Gulbenes autoostas; tiek atklāts reiss Nr. 13 plkst. 6.35 no Gulbenes autoostas ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai; tiek slēgts reiss Nr. 16 plkst. 7.35 no pieturas "Letes"; tiek atklāts reiss Nr. 18 plkst. 7.25 no pieturas "Letes" ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai.