Gulbenes novadā uz vairākiem grants ceļiem noteikti masas ierobežojumi

Liela mitruma dēļ patlaban 101 valsts ceļu grants seguma posmā ir ieviesti īslaicīgi masas ierobežojumi – liegta pārvietošanās transportlīdzekļiem, kas smagāki par 10 tonnām. Gulbenes novadā masas ierobežojumi noteikti uz četriem ceļiem.

No 13.februāra masas ierobežojums ir noteikts uz ceļa Dzeņi - Galgauska līdz 10,140.kilometram un uz ceļa Vecaduliena - Kaipi līdz 8,820.kilometram. No 19.februāra masas ierobežojums noteikts uz ceļa Rimstavas - Ušuri posmā no 9,400. līdz 11,100.kilometram un uz pievedceļa Uriekstes stacijai 2,6 kilometru garumā. Visu gadu ierobežojums ir spēkā uz ceļa Lejasciems - Māli posmā no 4,000. līdz 5,830.kilometram.

Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) mājaslapā, kā arī ir pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Šogad grants seguma autoceļi nestspēju zaudē dēļ pārmitrināšanās, nevis šķīdoņa dēļ, kā tas parasti ir raksturīgi pavasaros. Sakarā ar to, ka sasalums šajā ziemas sezonā tā arī nebija iestājies, šķīdonis, kas parasti sākas tad, kad sāk atkust ceļa apakšējie slāņi, visticamāk, nebūs vērojams. Vienlaicīgi grants ceļi var zaudēt nestspēju sakarā ar pārmitrināšanos.

LVC vērš uzmanību, ka masas ierobežojumu laikā netiek izsniegtas nekādas speciālas atļaujas kravu pārvadājumiem un visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi, tajā skaitā arī transporta masu ierobežojošās zīmes. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, neievērojot masas ierobežojumu zīmes, var braukt tikai operatīvie transportlīdzekļi, CSDD reģistrētie svaigpiena transportlīdzekļi, sabiedriskais transports un transportlīdzekļi, kas veic kritušu lopu izvešanu.

Šķīdonis uz grants ceļiem parasti iestājas pavasarī un rudenī. Taču mainīgos laika apstākļos, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, grants ceļu pārmitrināšanās ir iespējama arī siltā ziemā. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās un smagais transports var ceļus sabojāt neatgriezeniski. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas.

Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, ir iespējams tikai tad, kad grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.