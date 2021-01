Četru dienu laikā gadumijas brīvdienās (sākot ar 30.decembri) par komandantstundas neievērošanu Gulbenes novadā Valsts policija ir uzsākusi 45 administratīvos procesus. Jāatgādina, ka sods par ārkārtējās situācijas neievērošanu privātpersonām ir līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - līdz 5000 eiro.

“Tika pastiprināti strādāts. 30., 31.decembrī un naktī uz 1.janvāri dežurēja katrreiz pa desmit policijas ekipāžām, 2.janvārī dežurēja piecas ekipāžas, 3.janvāra vakarā un naktī uz 4.janvāri – 4 ekipāžas. Mums palīgā nāca arī zemessargi, kuri piedalījās policijas ekipāžu braucienos. Paldies Zemessardzes 25. bataljonam par teicamu sadarbību,” “Dzirkstelei” saka Valsts policijas Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Lāsma Kazjukoviča.

Valsts policija laikā no 30.decembra līdz 4.janvārim kontroles braucienus pa iepriekš sadalītām teritorijām veica ne tikai pilsētā, bet arī novada pagastos. Daudzos gadījumos policisti cilvēkus tikai brīdināja un skaidroja viņiem nepieciešamību pēc pulksten 22.00 no mājām vairs neiziet. Visproblemātiskākā bijusi nakts uz 1.janvāri. “Salutēt privātmājas pagalmā drīkstēja (arī pēc pulksten 22.00 – red.). Publiski pie daudzdzīvokļu mājam nedrīkstēja,” saka L.Kazjukoviča. Pārējās komandantstundas naktīs, kā novēroja policija, Gulbenes novadā cilvēku ārpus mājām bijis ļoti maz. “Bija pārkāpumi, tomēr kopumā cilvēki novadā komandantstundas prasības ievēro diezgan apzinīgi,” komentē L.Kazjukoviča.

Šajās brīvdienās Valsts policija saņēma arī trīs telefoniskus ziņojumus no iedzīvotājiem par to, ka dzīvokļos sapulcējušies cilvēki no dažādām mājsaimniecībām.

Līdztekus šajā sakarā savu darbu veica pašvaldības policija. “Kopā uzsākti 11 administratīvās lietvedības procesi, gaidāmi sodi. Pēc pulksten 22.00 šie cilvēki gāja ciemos vai no ciemošanās mājās. Izteicām arī vairāk nekā 20 preventīvus brīdinājumus. Brīdinājumus izteicām gadījumos, kad komandantstundā izveda ārā suni vai izgāja ārā uzsmēķēt. Bija jau arī tādi, kuri muka un netika noķerti. Pārkāpēji nebija tikai jaunieši, tie bija arī cilvēki gados. Atrunājās, ka nav zinājuši par komandantstundu, ka uz viņiem tas neattiecas, viens verbālā veidā bija agresīvi noskaņots,” “Dzirkstelei” stāsta pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards. Šajā sakarā vietā ir atgādinājums, ka par pretošanos varas pārstāvim vai mērķtiecīgu uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, kad tās pilda dienesta pienākumus, ir paredzēta kriminālatbildība. Sods par šādiem pārkāpumiem ir bargs - tajā skaitā brīvības atņemšana (atbildība par šādiem pārkāpumiem noteikta Krimināllikuma 269. un 270.pantā).

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību, ārkārtējā situācija valstī pagarināta līdz 7.februārim. Lai novērstu cilvēku pulcēšanos svētku brīvdienās, arī 8. un 9.janvārī no pulksten 22.00 līdz pulksten 5.00 ir ieviesta komandantstunda, kad visiem iedzīvotājiem jāuzturas savā dzīvesvietā.