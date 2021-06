Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus pieņem klātienē

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka ar 8.jūniju apmeklētājus klātienē pieņem Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.



Tāpat iedzīvotāji var veikt norēķinus pašvaldības kasē klātienē (ieeja no Ābeļu ielas). Kases darba laiks: pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - no pulksten 9.00 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 16.00, piektdienās - no pulksten 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00. Klientu plūsmu regulēs tam paredzēts luksofors pie ieejas durvīm no Ābeļu ielas puses.

Brīva apmeklētāju kustība pa visu administrācijas ēku nenotiek.



Jautājumu un neskaidrību gadījumā pašvaldība aicina sazināties ar speciālistiem.