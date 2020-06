Gulbenes novadā vecāki bija vēlējušies lielāku atbalstu no valsts

“Kāpēc valstī COVID-19 pandēmijas laikā netika paredzēta kaut daļēja izdevumu kompensēšana skolēnu vecākiem, skolotājiem par neierobežota interneta lietošanu (pirkšanu) mājās, lai varētu nodrošināt attālināta mācību procesa norisi? Kāpēc nebija paredzēta kompensācija, kaut daļēja, skolēnu ģimenēm, skolotājiem par atbilstošu elektronisko iekārtu iegādi? Ja kompensēti tiktu jau 5 eiro mēnesī, tas jau vienalga būtu atbalsts!” “Dzirkstelei” telefoniski vēstījusi kāda gulbeniete, kura vēlējās būt anonīma.

Laikraksts šo jautājumu lūdza komentēt Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājai Egitai Diurei, kura skaidro: “Jāuzsver, ka ārkārtējā situācija ir neierasti apstākļi visai sabiedrībai un lēmumi par ārkārtas regulējumu dažādās nozarēs tapa īsā laika posmā un prasīja no visām iesaistītajām pusēm pielāgošanos un papildu darbu. Par atbalstu iedzīvotājiem (skolēnu vecākiem) var lemt pašvaldība, jo tā ir vistuvāk iedzīvotājiem un zina savu iedzīvotāju situāciju un akūtākās vajadzības. Savukārt, attiecībā uz atbalstu skolotājiem - pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas Izglītības un zinātnes ministrija aptaujāja skolas, vaicājot, kāds ir skolu un skolotāju tehniskais nodrošinājums, lai strādātu attālināti. Lielākā daļa atbildēja, ka skolas resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu attālinātās mācības, tostarp interneta pieslēgums, datortehnika un IT speciālistu atbalsts. Ministrija arī radīja iespēju nodrošināt vairāk nekā 5000 viedierīces skolēniem, lai viņi varētu mācīties attālināti. Šie un vēl citi atbalsta mehānismi (piemēram, mācību stundas TV ekrānā www.tavaklase.lv ) tika nodrošināti attālināto mācību laikā. Varbūt kāds var teikt, ka varējām sniegt vēl lielāku atbalstu, tomēr to, ka ministrija neatbalstīja pedagogus un skolēnus attālināto mācību laikā, gan nevar teikt. Tika sagatavotas arī daudzas vadlīnijas, ieteikumi, kā mācīties ērtāk, ātrāk, kā neuzdot sarežģītus uzdevumus.”