Aivars Ignatāns

Manas domas par nākamajām Gulbenes domes vēlēšanām.

Esmu izaudzis Jaungulbenē pie pils, mācījies Gulbīšu vidusskolā un vēlāk daudzus gadus dzīvojis Gulbenē. Patreiz jau kādu laiku neesmu gulbenietis un pēdējos gados maz interesējos par notiekošo Gulbenes novada pašvaldībā līdz brīdim, kad uzzināju, ka novada dome iztirgo Jaungulbenes sabiedrisko īpašumu, lielu daļu no mana Jaungulbenes pagasta teritorijas – 142 ha plašo Jaungulbenes Silu. Sils, Dzirnavdambis (arī pašvaldības īpašums), Ušura esers - tā bija jaungulbeniešu kopējā teritaorija vēl pirms padomju laikiem. Bijā jāpienāk 2019.gadam, līdz kaut kādiem Gulbenes novada deputātiem ienāktu prātā doma pārdot Silu (lielu dalu no Jaungulbenes teritorijas), lai ieņemto naudu 2 nedēļu laikā iztērētu kaut kādām īstermiņa vajadzībām. Diemžēl apturēt pa kluso notikušo darījumu likumīgām metodēm vairs nebija iespējams, lai arī jaungulbenieši savāca 700 (gandrīz visu pagasta iedzīvotāju) parakstus pret to. Toreiz sapratu, ka TĀDS Gulbenes novada deputātu sastāvs vairs nedrīkst būt un neviens no deputātiem, kuri balsoja par Jaungulbenes sabiedriskās teritorijas pārdošanu, nav cienīgs būt Gulbenes domē, arī deputāts Caunītis, kurš nepiedalījās izšķirošajā balsojumā, bet bija viens no Jaungulbenes Sila pārdošanas iniciatoriem.

Tādos nelielos novados visi zina visus, tāpēc nav svarīgi, kuri deputātu kandidāti kuras partijas sarakstos ir. Aicinu nākamajās vēlēšanās balsot par sarakstu Nr.2, kura galvgalī ir Guna Pūcīte un sarakstā ir Ilmārs Kažmers, kurš 2019.gadā iestājās pret Sila pārdošanu.

Novadu deputātiem nav jābūt profesoriem vai biznesmeņiem, vispirms viņiem ir jābūt ar godaprātu.

pirms 10 stundām, 2021.05.07 12:33