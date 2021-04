Piektdien, 9.aprīlī, Gulbenes novada vēlēšanu komisija noturēja publisku sēdi pašvaldības administratīvās ēkas durvju priekšā. Par notiekošo brīnījās neinformētie nejaušie garāmgājēji. Dzirdēt pa gabalu neko lāgā nevarēja, jo bija stiprs vējš un komisijas vadītāja Sanita Mickeviča neizmantoja skaņu pastiprinošu aparatūru. Ievērojot savstarpējo distancēšanos un citus Covid-19 pandēmijas drošības pasākumus, sešu partiju pārstāvji piedalījās izlozē. Viens no pārstāvjiem uz izlozi paspēja pēdējā brīdī, jo bija aizsteidzies uz mājām pakaļ aizmirstajam personu apliecinošajam dokumentam. Pases uzrādīšana bija obligāta. Tika izlozēti numuri, kādā secībā tiks sarindoti vēlēšanu komisijai iesniegtie deputātu kandidātu saraksti, kad tie tiks izsniegti katram balsotājam. Gulbenes novada domes vēlēšanas notiks jau pavisam drīz – 5.jūnijā.



Gulbenes novada domes 5.jūnija vēlēšanās katrs balsotājs, ienākot vēlēšanu iecirknī, saņems sešas vēlēšanu zīmes.

Uz katras no tām būs konkrētās partijas deputātu kandidātu vārdi. Balsotājs izvēlēsies tikai vienu sarakstu no sešiem, pieliekot plusiņus īpaši mīlētiem vai izsvītrojot nemīlētos deputātu kandidātus. Protams, var arī izraudzīto vēlēšanu zīmi bez labojumiem ielikt izsniegtajā aploksnē, aizlīmēt un iemest vēlēšanu urnā. Tas viss vēl ir priekšā.

Vai ir svarīgi, kādā secībā būs sarindoti partiju piedāvātie deputātu kandidātu saraksti, kad tie tiks izsniegti katram vēlēšanu dalībniekam? Uz šo jautājumu katrs var atbildēt pats. Tajā pašā laikā kļuvusi zināma deputātu kandidātu sarakstu secība 5.jūnija Gulbenes novada domes vēlēšanām.

Partiju saraksti numurēti

9.aprīlī novada vēlēšanu komisija organizēja izlozi. Piedalījās visu sešu partiju pārstāvji. Izloze noteica, ka vēlēšanu zīmes ar deputātu kandidātu sarakstiem būs sarindotas šādā secībā:

1. – “Latvijas attīstībai”; 2. – “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 3. – Jaunā konservatīvā partija; 4. – “Jaunā Vienotība”; 5. – Zaļo un Zemnieku savienība; 6. – “Latvijas Reģionu Apvienība”.

Salīdzinot ar Gulbenes novada domes 2017.gada vēlēšanām, šoreiz ir par diviem deputātu kandidātu sarakstiem vairāk. No toreiz startējušajām partijām palikušas vairs divas – Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī “Vienotība”.

No esošajiem 17 tagadējiem novada domes deputātiem astoņi šajās vēlēšanās vairs nestartē: Indra Caune (“No sirds Latvijai”), Ieva Grīnšteine, Ilze Mezīte (abas no “Vienotības”), Stanislavs Gžibovskis, Andris Vējiņš (abi no Zaļo un Zemnieku savienības), Zintis Mezītis, Valtis Krauklis, Guntis Princovs (visi no “Reģionu alianses”).

Kandidē arī izpildvaras pārstāvji

No visiem 108 deputātu kandidātiem, kuri 5.jūnija vēlēšanās pretendēs uz krēslu Gulbenes novada domē, 21 ir pašvaldības ierindas darbinieks, 10 – pašvaldības iestāžu vadītāji, 3 – pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieki un 2 ir pašvaldības administrācijas darbinieki. Visvairāk pašvaldības darbinieku ir partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu sarakstā – vairāk nekā puse jeb 11 cilvēki no kopumā 18. Starp šīs partijas deputātu kandidātiem ir arī visvairāk pašvaldības iestāžu vadītāju – pieci. Šai partijai vienīgajai deputātu kandidātu skaitā ir pašvaldības administrācijas darbinieki.

No “Latvijas attīstībai” kandidē pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis (viņš kandidēja arī iepriekšējās vēlēšanās, toreiz no partijas “Reģionu apvienība” saraksta). Zaļo un Zemnieku savienība ir otrajā vietā, kur visvairāk starp deputātu kandidātiem ir pašvaldības darbinieku – septiņi. No “Latvijas Reģionu Apvienības” kandidē seši pašvaldības darbinieki, no Nacionālās apvienības un “Jaunās Vienotības” – pa četriem cilvēkiem.

Gaidāmajās vēlēšanās plaši pārstāvēta ir pašvaldības Kultūras pārvalde. No “Latvijas Attīstībai” kandidē šīs pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste. No trīs partiju sarakstiem kandidē pieci Kultūras pārvaldes struktūrvienību darbinieki. Piecu partiju sarakstos ir pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki, pavisam 11, tostarp arī divi izglītības iestāžu vadītāji (no Jaunās Konservatīvās partijas).

Mēģina pamest rezervistu soliņu

Vēlmi atgriezties vietējā politikā pieteikuši arī vairāki bijušie izpildvaras darbinieki – Guna Švika (no Jaunās konservatīvās partijas) – kādreizējā pašvaldības izpilddirektore, tagad Latvijas Zaļo ceļu asociācija valdes locekle; Vita Kravale (no “Latvijas Reģionu Apvienības”) – bijusī pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja, tagad Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība vecākā inspektore juridiskajos jautājumos; Alvils Pētersons (no Zaļo un Zemnieku savienības) – kādreizējais novada pašvaldības Tehniskās nodaļas vadītājs, tagad SIA “Arka” dalībnieks. Tāpat savas kandidatūras pieteikuši agrāk jau deputātu krēslos sēdējušie, kuri šajā sasaukumā bija palikuši uz rezervistu soliņa – Ivars Kupčs (tagad no Jaunās konservatīvās partijas, iepriekš – no “Vienotības”), Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs; Jānis Antaņevičs (tagad no “Latvijas Attīstībai”, iepriekš no Tautas partijas), novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājs; Antra Sprudzāne (tagad no “Latvijas Attīstībai”, iepriekš no “Reģionu alianses”), novada bibliotēkas direktore.





Komentārs



Guntis Blūms, kurš ir bijis Gulbenes novada domes deputāts no 2009. līdz 2013.gadam, komentē:

“Es apskatījos visus sešus deputātu kandidātu sarakstus. Pa visiem kopā 15 kārtīgus cilvēkus var salasīt. Jautājums vienīgi, vai mēs kā vēlētāji pratīsim to tā izvērtēt. Komentāros jau katru var nolīdzināt līdz ar zemi - tā ir parastā prakse. Neraugoties uz negācijām, uzskatu, ka 15 godīgi cilvēki ir atrodami starp visiem deputātu kandidātiem. Trīs vai četri tādi cilvēki, par kuriem es būtu ar mieru balsot, ir katras partijas sarakstā. Neteikšu, par kuras partijas sarakstu balsošu es, taču izvēli jau esmu izdarījis. Man svarīgi, lai es labi pazītu līderi, viņa personību, zināšanas, raksturu, lai es pazītu šā kandidāta vecākus un varbūt pat vecvecākus. Es balsošu par gudru un godīgu līderi, kuru spēju iedomāties novada domes vadības krēslā.

Redzu, ka starp deputātu kandidātiem ir arī pilngadīgi skolēni. Laikam ar mērķi, lai vienaudži balsotu par viņiem. Starp deputātu kandidātiem ir arī bezdarbnieki. Tā vispārīgi uz to neraugos. Konkrētai attieksmei ir jābūt pret konkrētu cilvēku. Jāzina cilvēka dzīves gājums, situācija. Neizslēdzu, ka starp šādiem deputātu kandidātiem ir ļoti labi cilvēki. Un ir arī neveiksminieki. Ja nezinu cilvēku kandidātu sarakstā, es balsošanas reizē vilkšu pāri svītru savā izraudzītajā deputātu kandidātu sarakstā.

Ļoti negatīvi skatos uz to, ka pašvaldības administrācijas darbinieki, pašvaldības iestāšu vadītāji kandidē. Izpildvaras darbiniekiem tāpat jau ir liela vara. Bieži vien viņi prasmīgi manipulē ar deputātiem un panāk savu. To atceros no savas pieredzes, kad pats biju novada deputāts. Pašvaldības darbiniekiem ir vairāk informācijas, un viņi prasmīgi to izmanto, lai savu reizi “piečakarētu” deputātus.

Redzams, ka vietējā politikā mēģina atgriezties tie, kuri no tas bija aizgājuši. Dažs bijušais deputāts, kas šajā sasaukumā nebija ievēlēts, atkal kandidē. Ja labs, gudrs cilvēks, kāpēc ne! Ceru, ka tādu cilvēku tagad ievēlēs. Redzams, ka par deputātiem vēlas būt tie, kuri agrāk strādājuši pašvaldības administrācijā. Par vienu otru šādu cilvēku saku – skatos uz to vairāk pozitīvi nekā negatīvi. Uzvārdus gan nosaukt negribu.

Dažus esošos deputātus kandidātu sarakstos uzreiz pamanīt man bija grūti, jo viņi nomainījuši partiju. Starp tādiem cilvēkiem viens otrs ir vērtīgs, zinošs, atbildīgs un godīgs. Starp deputātu kandidātiem nemanīju ilggadējo vietējo politiķi Valti Kraukli. Žēl. V.Krauklis daudzos jautājumos, tostarp par pašvaldības dzīvojamo fondu, ir viskompetentākais. Arī likumus šajā nozarē viņš pārzina.

Redzu, ka šajās vēlēšanās nekandidē uzņēmējs Andris Vējiņš. Domāju, ka nevēlas bendēt nervus. Ir viņam savs bizness, kur arī pietiek rūpju. Domāju, ka politikā vairs negrib iet daudzi godīgi, zinoši cilvēki no uzņēmējdarbības vides, nevēlas būt sabiedrībai peramo suņu vietā. Kam vajadzīga tā apsaukāšana par zagļiem, blēžiem un stulbeņiem? Daudzus tieši tas attur.”