Gulbenes novada vidusskola izziņo vecāku sapulču datumus un telpu izkārtojumu

Gulbenes novada vidusskolā jaunajam mācību gadam pieteikti 87 pirmklasnieki, ir zināms, ka mācības 10.klasē šobrīd minētajā skolā plāno uzsākt 67 jaunieši. Tāda ir līdz 14.jūlijam apkopotā informācija.

Izglītības iestāde ir publiskojusi, ka tās ēkā Līkajā ielā 21 plānots izvietot trīs 1.klašu komplektus, bet Skolas ielā 10 – divus.

Arī citi sākumskolas klašu skolēni (no 1. līdz 6.klasei) mācīsies Līkajā ielā 21 vai Skolas ielā 10. Izvēle tiek noteikta atbilstoši tam, kurā ēkā mācības jau tika uzsāktas vai arī kura konkrētā ēka atrodas tuvāk dzīvesvietai. Abās adresēs tiks nodrošināts arī 7.klašu skolēnu mācību process – atbilstoši izvēlētajai mācību jomai, ko skolēns vēlēsies apgūt padziļināti. Uzsverams, ka ar šo mācību gadu, sākot no 7.klases, skolēniem piedāvās izzināt savas spējas kādā no mācību priekšmetu jomām – dizaina un tehnoloģiju (ar padziļinājumu angļu valodā vai vizuālajā mākslā), matemātikā (ar padziļinājumu datorikā), latviešu valodā (ar padziļinājumu vēsturē), dabaszinībās (ar padziļinājumu inženierzinātnēs.

8. un 9.klašu skolēni mācīsies atbilstoši tam, kurā ēkā mācības jau tika uzsāktas vai arī kura konkrētā ēka atrodas tuvāk dzīvesvietai.

Jāpiebilst, ka ēka Līkajā ielā 21 ir piemērota mācībām bērniem ar kustību traucējumiem.

Vidusskolēni (10. līdz 12.klašu skolēni) mācīsies ēkā Skolas ielā 10. Šādā veidā, īpaši 10.klases skolēniem, tiks nodrošināts plašs padziļināto un specializēto kursu piedāvājums, kā arī optimāls grupu piepildījums.

Gulbenes novada vidusskola ir saplānojusi arī skolēnu vecāku sapulču datumus. Visu sapulču norises vieta būs Gulbenē, Līkajā ielā 21: 7.klašu audzēkņu vecākiem – 11.augustā pulksten 18.00 (tiks sniegta plašāka informācija par mācību jomu apguvi padziļināti); 1.-3.klašu audzēkņu vecākiem – 25.augustā pulksten 18.00; 4.-6.klašu audzēkņu vecākiem – 26.augustā pulksten 18.00; 7.-9.klašu audzēkņu vecākiem – 27.augustā pulksten18.00; 10.-12.klašu audzēkņu vecākiem – 28.augustā pulksten 18.00. Pēc katras sapulces būs iespēja tikties ar konkrēto klašu audzinātājiem.