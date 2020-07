Gulbenes novada vidusskolā mācības notiks astoņās adresēs

Gulbenes novada vidusskolas iekšējās darbības plānošanai 10.jūlijā tika rīkota darba grupas sanāksme, kuru vadīja Linda Ūdre-Rizga. “Dzirkstele” to uzzināja novada Izglītības pārvaldē.

Pati L.Ūdre-Rizga “Dzirkstelei” sacīja, ka pagaidām nav informācijas, kas būtu sniedzama plašākai sabiedrībai, tostarp arī par to, cik aktīvi jaunieši piesakās mācībām 10.klasē.

Arī izglītības pārvaldē komentārus nesniedza, vien pauda, ka neiesaistās jaunās novada vidusskolas iekšējo jautājumu risināšanā. Turklāt Izglītības pārvaldē, kā noskaidroja “Dzirkstele”, vairāki darbinieki pašlaik izmanto kārtējo atvaļinājumu, arī pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Esot apstiprināta skolas vadības komanda

Lidija Ķeķere, kura pagaidām vēl pilda Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktores pienākumus, “Dzirkstelei” stāsta: “Tās bija sarunas par to, ko jaunā direktore gribētu no visa tā, ko mēs esam darījuši, turpināt, saglabāt. Protams, bija arī informācija, kas ir viņai kā jaunam cilvēkam, stājoties darbā, saistoša. Es zinu to, ka jau ir apstiprināta skolas vadības komanda. Zinu arī to, ka šobrīd strādā pie mācību plāna izveides un pie skolotāju slodžu jautājuma risināšanas.”

L.Ūdre-Rizga oficiāli par jaunās skolas direktori kļūs ar 1.augustu. 31.jūlijs būs pēdējā darba diena L.Ķeķerei un Gulbenes 2.vidusskolas direktorei Inesei Ubagai, jo šīs divas skolas tādā statusā pārtrauks eksistēt. Saskaņā ar novada domes 30.jūnija sēdes lēmumu L.Ķeķerei tiks izmaksāts atlaišanas pabalsts četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā un atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu. “Dzirkstelei” viņa teica, ka par skolotāju Gulbenē vairs nestrādās. Viņa neatklāja, vai darīs to kaut kur citur. I.Ubagai izmaksās atlaišanas pabalstu triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā un atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu. Ar I.Ubagu “Dzirkstelei” neizdevās sazināties, lai noskaidrotu viņas skatījumu par jaunās novada vidusskolas veidošanos un savu vietu šajā procesā.

Kā zināms, 19.marta ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu”. Gulbenē ar jauno mācību gadu būs tikai viena pašvaldības pārziņā esoša skola – novada vidusskola.

Izmantos lielo stadionu un Balvu baseinu

Deputāti novada domes 30.jūnija sēdē ir apstiprinājuši Gulbenes novada vidusskolas nolikumu. Saskaņā ar to skolas juridiskā adrese būs Skolas iela 10, bet izglītības programmu īstenošana noritēs astoņās adresēs: Gulbenes pilsētā Skolas ielā 10, 10a, 10b, 12, 12a, Līkajā ielā 21, Vidus ielā 7, kā arī Balvu pilsētā Dārza ielā 2 (kur atrodas peldbaseins, turp tika un tiks vesti skolēni peldēt apmācībai). Turklāt Gulbenes novada vidusskolai būs divas struktūrvienības - internāts Gulbenē, Līkajā ielā 19a, un stadions Gulbenē, O.Kalpaka ielā 1a.

Skolā varēs apgūt pamatizglītības programmu vai speciālo pamatizglītības programmu, kas paredzēta bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. Vispārējo vidējo izglītību varēs apgūt saskaņā ar vispārizglītojošā virziena programmu vai izvēlēties matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Vēl viens variants - vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.

12.klases beidzēji var saņemt informāciju paši

Vispārējās vidējās izglītības sertifikāti būs pieejami 24.jūlijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus varēs saņemt 30.jūlijā. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas var saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Izziņa tiek izsniegta saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – 2,85 eiro. Lai saņemtu izziņu, jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz Valsts izglītības satura centram (Visc.gov.lv).

Vai visi novada 12.klašu beidzēji saņems sertifikātu par sekmīgu skolas beigšanas centralizēto eksāmenu nokārtošanu, šāda statistika drīzumā varētu būt pieejama novada Izglītības pārvaldē, taču pagaidām, kā noskaidroja “Dzirkstele”, tās rīcībā šādu ziņu vēl nav.

Savus centralizēto eksāmenu rezultātus skolēnam ir iespēja aplūkot portālā “Latvija.lv”, izmantojot eID, e-parakstu, i-banku vai arī portāla lietotājvārdu un paroli. “Tagad katrs skolēns ātrāk uzzina savus rezultātus nekā skola,” “Dzirkstelei” saka L.Ķeķere. Izvaicāta par to, cik grūti šoreiz bija centralizētie eksāmeni, L.Ķeķere pauž savu viedokli: “Tas grūtums vai vieglums katrreiz ir atkarīgs no skolēna sagatavotības. Matemātikas eksāmens laikam bija viens no grūtākajiem. Kaut gan pēc mana skatījuma – vienmēr viegls. No skolēnu skatījuma – jā, grūts. Skolēni atradās eksāmena telpā līdz pašām beigām, neviens negāja ātrāk projām. Tātad vai nu eksāmens tiešām ir bijis grūts, vai arī raksturo kaut ko citu. Piemēram, bērnu pozitīvo attieksmi pret darba veikšanu, nevis padoties uzreiz un izskriet ārā, ja kaut kas nesanāk.”