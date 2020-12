Gulbenes novada vidusskolā skolotājus un tehniskos darbiniekus pārbaudīs ar siekalu tekstiem

Gulbenes novada vidusskolā ar COVID-19 saslimis tehniskais darbinieks. To "Dzirkstelei" apstiprināja pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa. Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati liecina, ka Gulbenes novadā uz 11.decembri pēdējās divās nedēļās ir reģistrēti 29 COVID-19 gadījumi. No E.Kanaviņas stāstītā izriet, ka saslimušais pats ir ziņojis novada vidusskolas direktorei Lindai Ūdrei-Rizgai par savu situāciju. Direktore tālāk ir sazinājusies ar SPKC. Tika apzinātas kontaktpersonas, kuras skolā varēja būt saskarsmē ar inficēto cilvēku. Šo apzināšanu veica SPKC, informējot kontaktpersonas par viņu tālāko rīcību. “Četriem darbiniekiem ir noteikta 14 dienu karantīna,” “Dzirkstelei” saka L.Ūdre-Rizga. Viņa arī stāsta, ka saslimušais ir tehniskais darbinieks. “Inficēšanās tika konstatēta laikus. Cerams, ka tagad visi preventīvie pasākumi būs efektīvi un nebūs vairs te tā vīrusa,” saka novada vidusskolas direktore. “Kontaktpersonu vidū nav neviena izglītojamā,” konkretizē E.Kanaviņa. No savas puses viņa ir sniegusi informāciju Izglītības kvalitātes valsts dienestam. “Rakstiski e-pastā ir informēti skolēnu vecāki, ka gadījums izglītības iestādē ir, un aicinājums sekot līdzi bērnu veselības stāvoklim,” saka E.Kanaviņa. L.Ūdre-Rizga piebilst, ka SPKC ir pasūtīti 105 siekalu testi, lai visi skolā strādājošie - gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki - varētu pārbaudīt sevi saistībā ar COVID-19. “Tad jau redzēs, ko uzrādīs testi. Inficētajam darbiniekam simptomi bija tikai galvassāpes un ķermeņa temperatūra nedaudz virs 37. Ir dzirdēti gadījumi, kad inficētajam vispār nav nekādu simptomu. Mēs varam būt priecīgi, ka pagaidām tik lielā iestādē kā novada vidusskola mums ir izdevies noturēties, ka šis vīruss mūs nepiemeklēja ātrāk. Ja inficēšanās uzrādīsies vēl kādam skolas darbiniekam, mēs, protams, uzreiz attiecīgi rīkosimies. Galvenais ir saslimšanas riskam nepakļaut mūsu skolēnus un, protams, arī darbiniekus,” saka L.Ūdre-Rizga.