28,91% no visiem iedzīvotājiem piedalijās vēlēšanā - tā ir katastrofa un totāla neuzticēšanās Latvijas valstij. Faktiski šīs vēlēšanas ir neliģitīmas un norāda uz LV sabrukumu.

Nekad nerunā par visiem! Ja grimsti, tad ķepurojies! Ja visi darītu to pašu, tad nebūtu jāsten.

Ja es līdz šim vēl cerēju , ka Gulbenes tauta ir guvusi kādu labu mācību , un vērtē to , kā mums ir gājis pēdējos četrus gadus. Tad , tagad , redzot balsojuma rezulātus , manas ilūzijas ir sabrukušas. Nu , ko , kāpostlandē nekas nemainās .Ar to arī visus apsveicu !!

Nu varbūt jūsu domas par to, ka viss ir katastrofāli slikti nav visu iedzīvotāju domas. Diez kādēļ?

Ko čīkstat, vajadzēja iet uz vēlēšanām, un vēlēt savus izredzēto kanditātus. Es biju, bet...man ir gluži vienalga, kas tur ir pie siles, jo neviens no viņiem neko nav ne palīdzējis ne iedevis, kā paši dzīvojam, un iekārtojam savu dzīvi tā ir. Komentārus lasot var secināt, ka raksta jau zinošie, acīmredzot, tie kas piedalījās vēlēšanu komisijā, jo kā var zināt, kas un kādu balsu skaitu ieguvis, vēl pat oficiāli nav nekur publiski apkopoti un sabiedrībai zināmi šie dati.

Jautrais

Izsludinu konkursu par to, kurš no 15 deputātiem pirmais izstāsies no savas partijas un kļūs par neatkarīgo?! Tā jau gadiem ir tāda gulbeniešu tradīcija.

pirms dienas, 2021.06.06 07:40