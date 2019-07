Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone novada domes sēdes sākumā, kas notika 27.jūnijā, prezentēja un aicināja klātesošos pacienāties ar īpašām konfektēm, kas tapušas sakarā ar desmit gadu jubileju, kopš izveidota novada pašvaldība.

Konfektei “Gotiņa” ir īpašs dizains – uz tās iepakojuma atainots Gulbenes novada logo. Ražotājs – SIA “Skrīveru saldumi”.



L.Reinsone skaidro, ka, tuvojoties Gulbenes novada desmitgadei, kas bija 1.jūlijā, pašvaldība vēlējās kopā ar iedzīvotājiem atskatīties uz paveikto.

“Lai saņemtu atgriezenisko saikni no cilvēkiem gan pagastos, gan pilsētā, pašvaldība sagatavojusi grāmatiņu-brošūru “Gulbenes novadam 10. Atmiņas, atziņas, vēlējumi”, to personalizējot un nododot katrai pārvaldei. Kopā ar to uz pārvaldēm nogādātas arī konfektes “Gotiņa” īpašā iesaiņojumā, lai cienātu iedzīvotājus un aicinātu viņus ierakstīt savas domas, atmiņas, atziņas, kā esam dzīvojuši, un ierakstīt arī vēlējumu nākotnei. Tāpat aicinām savas domas izteikt pārvalžu vadītājus un darbiniekus. Pēc tam grāmatiņas-brošūras no visām pārvaldēm tiks apvienotas vienā kopīgā vērtību un atmiņu grāmatā. Ideja par konfektēm radās pirms nepilnas nedēļas, tomēr SIA “Skrīveru saldumi” operatīvi pāris dienu laikā spēja nodrošināt saldumu piegādi, tādēļ sadarbojāmies ar viņiem. Konfekšu iegādes aptuvenās izmaksas ir 200 eiro,” stāsta L.Reinsone.

Gulbenes novads tika izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastus un Gulbenes pilsētu. 2008.gadā Saeimā tika pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas noteica, ka Latvijā būs 109 novadi.