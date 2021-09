Gulbenes novadā arvien tiek konstatēti jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” stāsta, ka vairākums saslimušo nav vakcinēti pret Covid-19 un tas attiecas arī uz Gulbenes novadu.



Arī stacionēti biežāk tiek tie, kas nav vakcinēti. Starp vakcinētajiem saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību.

Jaunākā Slimību profilakses un kontroles centra apkoptā informācija liecina, ka pēc 14 dienu kumulatīvās saslimstības novados uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novads ir otrajā vietā Latvijā ar 479,1 gadījumu trešdien. Pēdējās divās nedēļās Gulbenes novadā uz 1.septembri reģistrēti 94 gadījumi.

Par nodaļas atvēršanu pagaidām nav skaidrs

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu,” “Dzirkstelei” atzīst, ka pagaidām vēl nav skaidrs, vai gadījumā, ja valstī saslimstības ar Covid-19 palielināsies, tiks atkal atvērta Covid-19 nodaļa Balvu slimnīcā, kā tas bija iepriekš.

“Tas vēl nav zināms, vai vērsim to vaļā. Tas atkarīgs no valdes lēmuma un tā, kā vispār attīstīsies šī situācija. Redzēs, kā lokāli tiksim galā ar tiem, kas mums būs pacienti, cik veiksmīgi izdosies pārvirzīt uz Covid-19 nodaļām citās slimnīcās. Ja nebūs liela pieplūduma, domāju, ka nesteigsies ar nodaļas vēršanu vaļā pie mums,” saka S.Drubiņa.

Siekalu tests – situācijas vispārīgai uzraudzībai

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka turpina palielināties bērnu saslimšana ar Covid-19. Uzsākot jauno mācību gadu, skolēniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, katru nedēļu jāveic valsts apmaksāts Covid-19 siekalu tests. Ir vecāki, kuri uzskata, ka tam nav jēgas. S.Drubiņa gan kā ārste, gan kā māmiņa ir tikai par to, ka siekalu testi ir jāveic.

“Tas nav domāts kā ļoti diagnostisks pasākums, jo tas ir tikai reizi nedēļā. Ja mēs gribētu būt ļoti skrupulozi, tad tests būtu jāveic katru otro dienu, bet tas ir domāts situācijas vispārīgai uzraudzībai. Bērni slimo retāk un vieglā formā, līdz ar to šie siekalu testi reizi nedēļā ir tādai vispārējai uzraudzībai, lai reizi nedēļā “izķertu” šos pozitīvos gadījumus ar domu, ka varbūt ar to arī pietiek. Ja ar to nepietiks, tad valdība lems, kā rīkoties tālāk, varbūt testi būs jāveic biežāk. Un tas nav ne cieņu aizskaroši, ne sarežģīti nodot siekalas testam. Viss atkarīgs no tā, kā tas tiek pasniegts ģimenē. Ja to bērnam pasniedz kā jaunu spēli un izaicinājumu, viņš arī to izdara. Ja ģimene to uztver kā šausmas un bērnu šajā situācijā kā nabadziņu, tad bērns arī to tā uztver un jūtas arī pazemots. Bērnam ir jāpaskaidro, kāpēc tas ir jādara,” uzsver S.Drubiņa.

Latvijā vērojams, ka kopumā vairāk tiek vakcinēti jaunieši. Arī pie mums novērojama šāda tendence. “Tiklīdz viņiem atļāva vakcinēties, viņi arī to darīja, īpaši tas bija vērojams vasaras beigās,” saka S.Drubiņa.





Jauni Covid-19 gadījumi

Gulbenes novadā

• 28.-29. augustā – 29

• 30. augustā – 12

• 31. augustā – 15

• 1. septembrī – 9