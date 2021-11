Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība aicina uz Ziemassvētku pasākumu

Tautiskajās tradīcijās Ziemassvētki sākas 21. vai 22.decembrī, kad diena ir visīsākā un nakts visgarākā, kad sākas astronomiskā ziema. Saulgriežu svinēšana ir veltīta gaismai, jo pēc šiem svētkiem diena atkal atgriežas savās valdošajās pozīcijās.

Vienmēr rodas jautājums, ko mums nozīmē vieni vai otri svētki, viena vai otra svinama diena. Praktiski katras svētku dienas nozīmi sev katrs cilvēks izskaidro savādāk, taču Ziemassvētki ir svētki, kad gandrīz visiem attieksme pret tiem ir līdzīga.

Manā skatījumā, attiecinot arī uz mūsu biedrību, to vislabāk ir pateicis Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības direktors:Ziemassvētki ir īpašs un maģisks laiks, kad gandrīz katrā cilvēkā rodas vēlme izdarīt ko labu. Ja visa gada garumā nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras uzrunā sabiedrību un aicina uz labiem darbiem, tad Ziemassvētki ir laiks, kad neviens nav jāpārliecina, jo vēlme darīt labu vienkārši mutuļo cilvēku prātos un sirdīs. Šis ir laiks, kad cilvēks, kurš pats piedzīvojis sirds siltus svētkus, vēlas, lai arī citiem tādi ir. Tāpēc ap Ziemassvētku laiku cilvēki aktīvāk ziedo, daudz lielāks atbalsts ir dažādām labdarības akcijām, cilvēki vairāk iesaistās brīvprātīgo darbā un vēlas Ziemassvētku sajūtu nodot arī citiem – senioriem, bērniem, vientuļiem sirmgalvjiem. Mūsu Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība arī nav izņēmums un arī vēlas dod kaut mazu, bet prieka mirkli mūsu pilsētas pensionāriem, izvēloties tam jau pirmo Ziemassvētku svinēšanas dienu – 21.decembri. Tāpēc šajā dienā – 2021.gada 21.decembrī plkst.14.00 pilsētas pensionāri (saskaņā ar likumiem – tikai tie, kuriem ir pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts) tiek uzlūgti un nelielu Ziemassvētku pasākumu Gulbenes kultūras centrā, kad ciemos ir uzaicināti un ieradīsies ( cerams) mūsu sadarbības partneri, bet labu garastāvokli ar muzikālām dāvanām sarūpēs gan mūsu pensionāru duets “Retro”, gan mūsu novadniece, tagad jau viešņa Sabīne Krilova.

Lai varētu plānot skatītāju izvietojumu, interesentus lūdzu iepriekš līdz 13.decembrim pieteikties pie biedrības valdes locekles Mirdzas Piļņikovas (m.t.20223499), kā arī lūdzu tos, kas ir iepazinušies ar šo informāciju, dalīties ar to ar citiem pilsētas pensionāriem, kuriem ar masu medijiem ir mazāka saskare. Uzreiz gan apmeklētāji jābrīdina par neērtībām – bez jau minētā sertifikāta un personas dokumenta, katram jābūt arī maskai, pie tam būs jāiegrāmato arī dati, kādā veidā ar katru varēs sazināties (ja tomēr radīsies tāda nepieciešamība). Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības biedriem ir arī lūgums rast iespēju samaksāt biedru naudas, ieskaitot tās biedrības kontā. Rekvizītus var saņemt biedrībā, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdētāju A.Circenu vai priekšsēdētāja vietnieci L.Nagli, vai arī varēs saņemt 21.decembrī pirms pasākuma. Sveicot svētkos un vēlot ikvienam atrast to, ko nevar ne nopirkt, ne mantot – tas ir prieku palīdzēt citiem, biedrības valde cer, ka šie pēdējā gada notikumi nav ietekmējuši Jūsu vēlmes sajust blakus sava drauga plecu!