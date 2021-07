Pašvaldība no savas puses izdarīja visu, lai šos svētkus varētu apmeklēt ikviens.



“Ja ir pārmetumi par to, ka iedzīvotāji tika dalīti vakcinētos un nevakcinētos, tad tam noteikti nevar piekrist, – darījām visu iespējamo, lai svētkus varētu apmeklēt visi. Pašam bija jāpiespiež sevi aiziet tikai līdz Gulbīšu parkam, lai veiktu ātro testu, un tad brīvi varēja apmeklēt jebkuru aktivitāti. Nebija nosacījumu, ka svētkus var apmeklēt tikai tie, kuriem ir Covid-19 sertifikāts,” skaidro pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.



Bez sētām pasākumi nevarētu notikt

Arī viņa pati, Spārītes parkā stāvot pie ieejas un skenējot Covid-19 sertifikātus, novēroja, ka cilvēki bija saprotoši un uzrādīja sertifikātus, personu apliecinošus dokumentus vai arī īsziņas par testa rezultātiem. “Un, ja viedokļi dalās par sētām, kas bija uzliktas, lai varētu apmeklēt koncertus, tad tie bija noteikumi, kas mums bija jāizpilda, lai vismaz kaut kādi koncerti pilsētas svētku laikā varētu notikt. Ja mēs šos nosacījumus nebūtu izpildījuši, tad mēs šos koncertus nedrīkstētu rīkot, līdz ar to nevarētu svētku programmu paplašināt ar koncertiem. Priecājamies par ikvienu, kas rada iespēju apmeklēt svētkus, bija saprotoši un pieņēma šo situāciju, kāda tā bija un kādai tai mums nācās pielāgoties. Protams, varbūt būtu bijis vienkāršāk visu atcelt, bet mēs darījām visu tā, lai cilvēki varētu apmeklēt tradicionālos pilsētas svētkus,” uzsver G.Kalmane.

Viņa stāsta, ka iespēju saņemt Covid-19 vakcīnu pilsētas svētku laikā izmantoja 86 cilvēki. Daudz bija to cilvēku, kas veica ātros testus par brīvu, lai varētu apmeklēt koncertus. Katru dienu ātros testus veica vairāk nekā 800 cilvēku.

Kāda gulbeniete, kura ātros testus veica abas dienas, “Dzirkstelei” stāsta, ka testu nodošanas vietā viss notika ļoti ātri un raiti. “Testa rezultātus īsziņā saņēmu aptuveni desmit minūšu laikā. Pārsteidza tas, ka daudzi koncertu laikā staigāja aiz žoga un nemaz nezināja, ka ir iespēja šādu testu nodot. Paskaidrojot par šo iespēju, arī viņi devās nodot testu, lai varētu doties uz koncertiem. Esmu ļoti apmierināta, ka svētku laikā tika nodrošināta iespēja nodot ātro testu,” saka gulbeniete.

Daži incidenti tomēr bija

Lai arī pilsētas svētki sabiedriskās kārtības ziņā aizritēja mierīgi, tomēr daži incidenti bija. Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards stāsta, ka viens no incidentiem, kur palīgā saukta pašvaldības policija, notika ātro testu nodošanas vietā Gulbīšu parkā.

“Kāds agresīvi noskaņots vīrietis traucēja analīžu nodošanas punktā. Viņš protestēja, ka uztriepe jāņem no deguna, nevis jānodod siekalu tests. Kad ieradās pašvaldības policija, viņš skriešus muka prom. Bija izsaukums arī par to, ka kāds sestdienas vakarā koncerta laikā smēķēja pie skatuves. Bija arī gadījums, kad kāds stipri iereibis “gudrinieks” sestdien vakarā centrālajā skvērā koncerta laikā bija attaisījis sētu un iegājis iekšā, bet mēs viņu identificējām un izvedām ārā. Uz jautājumu, vai viņam ir Covid-19 sertifikāts, atbilde bija, ka nav. Pēc tam sētu ar savilcējiem sataisījām tā, lai vairs nevar tikt iekšā. Un bija vēl viens šāds mēģinājums, bet to mēs uzreiz pamanījām,” stāsta M.Didrihsons-Linards.