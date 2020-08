Gulbenes pilsētas ūdensvads - arī Alkšņu ielā

Gulbenē tā saucamajā Aizkapu rajonā 7.augustā ekspluatācijā tika pieņemta Alkšņu iela, kur 185 metru garumā atjaunots ielas grants segums, bet pats galvenais - no Naglenes ielas līdz Dārza ielai tika izbūvēta kanalizācija un ūdensvads (ar pievadiem uz īpašumiem) – informē novada pašvaldība.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu tika izveidotas pieslēguma vietas ielas sarkano līniju robežās uz īpašumiem Alkšņu ielā 8, 8a, 9, 10, Alkšņu 11, Naglenes ielā “Dārzniecībai”, lai rastu iespēju īpašniekiem pieslēgties pie pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Pieslēgums paredzēts pie Alkšņu un Dārza ielas krustojumā esošajiem tīkliem.

Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja publiskoto informāciju būvdarbi ir veikti par 44 541,97 eiro līgumcenu bez PVN. Darbus veica SIA “Rubate”, kuras pakalpojumus pašvaldība izvēlējas no pavisam četru firmu piedāvājumiem. Projekts ir finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ir daļa no infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā.

Alkšņu iela Gulbenē stiepjas no Naglenes ielas līdz Dārza ielai. Saskaņā ar publiski pieejamajiem Gulbenes pilsētas ielu reģistra datiem Alkšņu iela ir 320 metrus gara.

Pirms četriem gadiem Alkšņu ielā ar pašvaldības gādību uzbūvēts arī ielas apgaismojums.