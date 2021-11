Gulbenes poliklīnikā apmeklētājiem izsniedz respiratorus

Sākot no 3.novembra, iedzīvotājiem, apmeklējot Gulbenes un Balvu poliklīniku, lai saņemtu ambulatoros pakalpojumus, pie ieejas tiek izsniegts respirators. Tā ir viena no Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas metodēm un viena no iespējām, kā valstī neierobežot ambulatoro speciālistu konsultācijas un izmeklējumus. Līdztekus tiek mērīta arī temperatūra, un apmeklētājiem ir jāaizpilda Covid-19 anketa - apliecinājums.

Ar šo aktivitāti tiks izvērtētas iespējas mazināt epidemioloģiskos riskus ambulatorajās ārstniecības iestādēs, kā to paredz Veselības ministrijas pilotprojekts, kam pašlaik ir rekomendējošs raksturs. Šie ir pasākumi, lai rezultatīvāk rastu efektīvāko metodi Covid-19 izplatības ierobežošanai ārstniecības pakalpojumu saņemšanas vietās.

Iedzīvotājus aicinām būt atsaucīgiem un arī atbildēt uz jautājumiem, ko uzdos iestādes dežurants.

Covid-19 infekciju izraisošā koronavīrusa viens no izplatīšanās veidiem ir sīki pilieni, tādēļ atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, respiratoru lietošana ir drošāks veids kā neinficēties un arī pasargāt līdzcilvēkus.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir par kvalitatīvu individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu!