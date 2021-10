Latvijas stacionāros ir sasniegts Covid-19 gultu maksimums un situācija ir pārāk nopietna, aģentūrai LETA atzina SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" valdes locekle Alīda Vāne. Viņa stāstīja, ka Balvu slimnīcā ir 14 Covid-19 pacientiem paredzētas gultas, kur var nodrošināt kvalificētu palīdzību. Bet vakar slimnīcā iestājies piecpadsmitais ar Covid-19 sasirgušais.

"Covid-19 slimniekiem ir nepieciešama specifiska gulta ar augstas intensitātes skābekļa plūsmu. Delta variants atšķiras no iepriekšējā viļņa, ka vairāk nepieciešamas neinvazīvās mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas. Pagājušajā sezonā uz 25 gultām ar divām iekārtām pietika, bet tagad uz 14 gultām ar divām nepietiek. Mēs atkal esam nogulējuši vasaru," uzsvēra Vāne.

Viņa uzskata, ka vasarā, redzot vakcinācijas gaitu, varēja labi saprast, kas Latviju gaida rudenī. Esošo situāciju viņa salīdzina ar gatavošanos ugunsgrēkam tajā brīdī, kad māja jau deg.

Vāne atklāja, ka ir "uztaisījusi lielu skandālu" un lūgusi Veselības ministriju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) nevest jaunus Covid-19 pacientus.

"Mani ārsti ir pieraduši strādāt kvalitatīvi un sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, un neviens nedos atlaides pakalpojumus sniegšanas kvalitātē. Līdz ar to es varu nodrošināt kvalitatīvu 14 Covid-19 pacientu ārstēšanu. Piecpadsmitais iegāja tranzītā un gaida, kad atbrīvosies vieta nodaļā. Bet tā nav normāla situācija," stāstīja slimnīcas vadītāja.

Pašlaik slimnīcā neesot problēmu ar vietu nodrošināšanu terapeitiskajiem, ķirurģiskajiem un pediatriskajiem pacientiem. "Pagaidām šie pacienti var justies droši," piebilda slimnīcas vadītāja.

Pēc viņas paustā, plānveida pakalpojumu atcelšana nedos papildu resursus Covid-19 pacientu aprūpei. Tāpat Vāne uzskata, ka vajadzēja ļaut katrai slimnīcai pašai izlemt par pakalpojumu ierobežošanu.

"Es domāju, ka krīze iestāsies jau šajā nedēļas nogalē. Ir sasniegts gultu maksimums, es nezinu, ko pa šodienu brīvdienām izdomās ministrija, bet maksimums jau ir sasniegts, saslimstības līkne iet strauji uz augšu, tas jau ir pārāk nopietni. Man pirmo reizi mūžā nav risinājumu," sacīja Vāne.

Viņa uzskata, ka gaidīt, ka kāds neapmācīts speciālists vēlēsies aprūpēt Covid-19 pacientus, ir pārāk naivi.

Gulbenes slimnīcā Covid-19 nodaļu atvērt neesot iespējams, jo nav attiecīgā aprīkojuma. Taču Gulbenes slimnīca tiek izmantota, lai atslogotu Balvu terapeitisko nodaļu, tur tiek pārvesti arī pacienti pēc Covid-19, kad beidzies infekciozais periods.

"Gultu skaits Latvijā ir katastrofāls, un mēs nezinām, ar ko tas beigsies. Iedzīvotājiem jāatceras sava uzvedība pagājušā gada pavasarī, kā mēs ar savu uzvedību Covid19 pievarējām. Mūs gaida ļoti smagi trīs mēneši," ievērot ierobežojumu un sociālo distancēšanos aicināja Vāne.

Arī NMPD direktore Liene Cipule situāciju salīdzināja ar ugunsgrēku.

"Mediķiem uzliktais slogs pašlaik ir salīdzināms ar ugunsgrēku, kurā mēs no vienas puses to dzēšam uz spēka un resursu izsīkuma robežas, bet no otras puses kāds veido jaunus un jaunus degšanas laukus. Es nezinu, vai ir pieklājīgi vārdi, lai raksturotu, kas tas kopumā ir, kas notiek," komentēja NMPD vadītāja.

Jau ziņots, ka strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 un pacientu skaitam slimnīcās, Valsts operatīvā medicīniskā komisija ceturtdien nolēma pārtraukt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimnīcās ar nākamās nedēļas pirmdienu. Lēmums pieņemts, lai varētu nodrošināt papildu ārstniecības personāla resursus un pārprofilēt gultasvietas neatliekamo, akūto un Covid-19 pacientu ārstēšanai.