Gulbenes slimnīcā varēs saņemt vakcīnu pret Covid-19

SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" ir atvērti jauni datumi vakcinācijas kalendārā Gulbenē. 4.un 7.decembrī Gulbenes slimnīcā varēs saņemt “Pfizer-BioNTech” ražoto vakcīnu "Comirnaty" - no 12 līdz 25 gadiem, “Spikevax” (“Moderna”) - no 26 gadiem, “Janssen” vakcīnu - no 18 gadiem. Iepriekšēja pieteikšanās vietnē “Manavakcina.lv” vai pa bezmaksas tālruni 8989.