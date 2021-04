Gulbenes slimnīcas galvenā ārste Sigita Drubiņa: jābūt pacietīgiem, gaidot aicinājumu vakcinēties

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” turpina valstī noteikto prioritāro grupu vakcināciju. Pēdējā atvērtā prioritārā grupa ir skolotāji, un apvienībā sākta arī skolotāju vakcinācija.



Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes slimnīcas galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu.

“Pirmdien apvienība saņēma “Pfizer” vakcīnas vairāk nekā 100 devas, un tas ir diezgan daudz. Viss prasītais ir atvests, un tas attiecas uz pirmo vakcīnu. Domāju, ka šonedēļ mēs ļoti strauji iesim uz priekšu,” saka S.Drubiņa.

Apvienība saistībā ar vakcinācijas procesu kooperējas arī ar ģimenes ārsti Lindu Ūdri, kurai arī tiks novirzītas vakcīnas. Pirmdien viņa vēl nevarēja pateikt, cik tieši vakcīnas novirzīs L.Ūdres praksei, bet uzsvēra, ka daļa vakcīnu noteikti tiks novirzīta arī viņas pacientiem.

Tajā pašā laikā S.Drubiņa norāda, ka nav atvestas “AstraZeneca” vakcīnas, kuras bija domātas sociālās aprūpes centriem. Ja pirmā saņemtā vakcīna ir bijusi “AstraZeneca”, tad arī otrajai ir jābūt “AstraZeneca”. “Šonedēļ bija plānotas otrās vakcīnas sociālās aprūpes iestādēs. Protams, cilvēki neko nezaudē un viņiem nevajag satraukties. Vakcinācija tiek pārcelta, bet tas izsit no grafika, jo ir jāpārceļ ieplānotā revakcinācija un viss jāpārplāno. Redzēs, kā būs nākamnedēļ. Varbūt atvedīs,” stāsta S. Drubiņa.

Apvienība atgādina, ja ģimenes ārsts ir arī vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs, tad ģimenes ārsts veiks reģistrēšanu vakcīnai, kā arī vakcinācijas process pēc ģimenes ārsta uzaicinājuma notiks ģimenes ārsta praksē. Ja pēc zvana ģimenes ārstam iedzīvotājs uzzina, ka viņa ģimenes ārsts nav vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs, tad ir aicināts zvanīt pa tālruni 28468547 (vai izmantot pieteikšanos “Manavakcina.lv”, vai pa tālruni 8989) un pieteikties rindā uz vakcinācijas kabinetiem Balvos vai Gulbenē. Kad apvienība saņems vakcīnas, tad telefoniski sazināsies ar tiem, kas pieteikušies caur “Manavakcina.lv” vai zvanot uz reģistratūru, lai vienotos par konkrētu vakcinācijas datumu un laiku. S.Drubiņa norāda, ka reizēm vakcīnas ne vienmēr tiek piegādātas pieprasītajā apjomā, līdz ar to aicinājums vakcinēties reizēm ir jāgaida un jābūt pacietīgiem. “Situācijas arī ir dažādas. Ir ģimenes ārsti, kuri vakcinē ne tikai savus pacientus. Piemēram, ģimenē vīram ir viens ģimenes ārsts, sievai – cits, bet abi aiziet pie viena ģimenes ārsta. Ja ir vakcīnas, ārsts paņem arī šo otru cilvēku. Zinu, ka Balvos ir šādi gadījumi. Un tas arī ģimenes ārstiem nav aizliegts,” saka S.Drubiņa.



Viņa arī stāsta, ka ir cilvēki, kuri vēlas kādu konkrētu Covid-19 vakcīnu. Kaut gan ir noteikts, ka iedzīvotāji nedrīkst izvēlēties kādu konkrētu vakcīnu, realitātē tā nav. “Ja cilvēks grib kādu konkrētu vakcīnu, tad, jā, viņš zaudē laiku, bet tajā pašā laikā gaida vakcīnu, kuru vēlas,” saka S.Drubiņa.

S.Drubiņa norāda, ka vēl skaidri nav zināms, kad sākies izbraukuma vakcinācija. Klienti ar kustību traucējumiem var pieteikties vakcinācijai mājās portālā “Manavakcīna.lv” vai pa tālruni 8989. Dodoties pie klienta uz mājām, iespēja saņemt vakcīnu būs arī vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem neatkarīgi no prioritārajām grupām.



“Pagājušajā nedēļā saņēmām sarakstus no “Manavakcina.lv”. Sapratu, ka šiem cilvēkiem, pie kuriem dotos izbraukuma vakcinācijā, paredzētas “Johnson&John-son” vakcīnas, kurām ir tikai viena deva, lai būtu ekonomiski, ka brauc tikai vienreiz. Bet pagaidām šīs vakcīnas, kuras ir Latvijā, izmantot nevar, tāpēc būs jāizmanto cita vakcīna. Šobrīd ir pieteikušies 11 cilvēki, no Gulbenes novada ir 2 cilvēki. Un tās ir divas vakcīnas, līdz ar to ir jāsaprot, cik, aizbraucot pie šī cilvēka ar kustību traucējumiem, būs ģimenes locekļu, kurus arī varētu vakcinēt tajā pašā dienā. Tas ir jāsaprot, jāsakārto un jāsaplāno,” skaidro S.Drubiņa.

Slimnieku nekļūst mazāk

S.Drubiņa stāsta, ka Balvu slimnīcas Covid-19 abās nodaļās ar 25 gultasvietām vienu brīdi bija mazāk slimnieku - “padsmit” cilvēki, bet nedēļas nogalē atkal ir vairāk nekā 20. “Pozitīvais mirklis ātri vien pagāja. Pirmdien no rīta tie bija 22 slimnieki. Slimo pieaugušie dažādā vecumā. Arī pa kādam bērnam ir bijis, tagad gan – ambulatori,” saka S.Drubiņa.