Gulbenes un novada pensionāru organizācijas turpina darboties

Pagājis jau krietns laika sprīdis, kopš Gulbenes pilsētas un novada pensionāri varēja dalīties par savām aktivitātēm. Tas bija vēl pagājušā gada vasaras beigās. Tad jau likās, ka nogaidīšanas laiks ir beidzies un sabiedriskā dzīve atsāksies. Bet nekā – tad nāca rudentiņis un bargā ziema. Nu atkal ir sākusies kustība un par to man ir prieks informēt mūsu novada seniorus.

Gan Gulbenes novada pilsētas pensionāru biedrībā, gan novada pensionāru biedrībā “Atspulgs 5” ir notikušas pirmās valdes sēdes, kur ir akceptēts arī darbs tuvākajai prognozējamajai nākotnei. Nu, vismaz pāris mēnešiem.

Jāatzīmē, ka, neskatoties uz sarežģījumiem, kā pilsētas biedrības, tā arī novada biedrības valdes cenšas ievērot izveidojušās tradīcijas. Un viena no tām ir “apaļāku” jubilāru godināšana.

Pilsētas pensionāru biedrībā 21.jūnijā sumināja Sofiju Sudarovu, Annu Kokareviču un Vēsmu Meleci, bet novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja un pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste 29.jūnijā sumināja Līgu Verli, Intu Sirmaci, Laimu Gavari un Maiju Simonu.

Runājot par tuvāko nākotni, sākšu šoreiz ar pilsētas pensionāru biedrības plāniem, jo šeit, manā skatījumā, ir svarīgi pasākumi, kas varbūt skars jebkuru pilsētas senioru. Un drīz:

1) Pēc gandrīz diviem gadiem 16.augustā pulksten 10.00 Gulbenes kultūras centrā notiks Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības ikgadējā kopsapulce jeb atskaišu – vēlēšanu sapulce, uz kuru tiek aicināti ne tikai biedrības rindās esošie seniori, bet visi interesanti no senioru vides, kuriem rūp pensionāru ikdiena. Ņemot vērā, ka tomēr kādam senioram varbūt nav vēl veikta vakcinācija, interesentus lūdzam ierasties ar maskām. Ceram, ka šajā dienā mums piebiedrosies arī jauniešu kluba “Bāzes” amatpersonas, kurām ir daudz kas sakāms par brīvprātīgo palīdzību gan senioriem, gan arī no senioru puses.

2) 26.augustā tiek plānota izzinoši izglītojoša ekskursija pa Daugavas lokiem, kur pensionāru biedrība nodrošinās ar autobusu, bet interesentiem būtu jāiegulda savi līdzekļi objektu apskatē. Tā kā ļoti negribas šķirot seniorus pēc kaut kādiem kritērijiem, tad vietu skaits autobusā līdz ar to ir ierobežots. Tādēļ būtu lūgums iepriekš līdz 16.augustam pieteikties pie Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valdes locekļiem Aivara Circena (29143063) vai Mirdzas Piļņikovas (20223499).

3) Kā jau minēju, neraugoties uz sarežģījumiem, tradīcijas nedrīkst lauzt, tāpēc tiek organizēta izglītojoša izbraukuma valdes sēde. Šoreiz tā tiek plānota 16.septembrī Rankas muižas teritorijā. Iespējams, ka apmeklēsim vēl kādu interesantu vietu šajā apvidū. Tāpat kā iepriekš biedrība nodrošinās ar transportu un azaidu, jo iekļauties laikā līdz pusdienām nebūs iespējams, bet tiem, kuri vēlēsies apmeklēt objektus, kur ir ieejas maksa, šī maksa būs jāsedz pašiem. Tāpat nepieciešama iepriekšējā pieteikšanas uz jau minētajiem nosacījumiem līdz 10.septembrim.

Ne mazāk aktīvi ir atsākusi darbību arī novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5”. Te gan jāatzīmē, ka tās valdes priekšsēdētāja Anna Ināra Vīgante savu aktivitāti nebija “piebremzējusi” arī visā pandēmijas laikā, kad apkopoja un izanalizēja visu “Atspulgs 5” darbības laiku, jo šogad biedrībai palika apaļi desmit gadi.

Un šis darbs ir atspoguļojies piemiņas bukletos un skaistā banerī, ar kuru varēs iepazīties novada senioru desmit gadu jubilejas ballē 30.septembrī Gulbenes kultūras centrā, uz kuru aicināti visa novada seniori. Tikai vēl esošo ierobežojumu dēļ vēlama būtu iespējamo svinētāju iepriekšējā pieteikšanās pie katra pagasta un pilsētas senioru kopu vadītājiem.

Un vēl par tuvākajiem plāniem – 13.augustā pulksten 12.00 Gulbenes sporta centra stadionā Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5” valde organizē atklāto valdes tematisko sēdi “Sportiskā piedzīvojuma taka senioriem” ar radošajām darbnīcām, kurā aicināti piedalīties visi novada seniori.

Latvijas Pensionāru federācija, turpinot tradīcijas, arī šogad organizē 3.Vislatvijas sadziedāšanās svētkus, kas notiks 22.augustā Cēsīs un uz kuriem pošas biedrības priekšsēdētājas vadībā arī Gulbenes novada senioru dziedošie pārstāvji.

Bez aktīvākajiem novada pensionāru biedrības pārstāvjiem neizpaliks arī tradicionālā Alūksnes novada pensionāru biedrības organizētā burciņu balle 24.septembrī Zeltiņos.

Cerībā, ka pandēmijas trešais vilnis mūs sāpīgi neskars, jau tuvākajās pilsētas, novada valdes sēdēs, kas tāpat tiks organizētas reizi mēnesī, risināsies jautājumi par jaunu senioru aktivitāšu plānošanu un organizēšanu, bet tas jau būs temats jaunai informācijai.

Pateicamies visiem senioriem, kas turpināja būt aktīvi, atbalstot mūsu centienus pie jebkuriem apstākļiem saglabāt visas pensionāru kopas rīcībspējīgas un darboties gribošas.