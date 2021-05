Kāda gulbeniete ir sašutusi, ka viņai Gulbenes vecajos kapos jau otro reizi nozaguši grābekli.



“Bija kapos grābeklis – to nozaga. Aiznesu uz kapiem jaunu grābekli un uzrakstīju: lūdzu, nezagt! Bet atkal grābeklis ir nozagts! Kas tas tagad ir ar to zagšanu? Zog arī vāzītes. Vai cilvēkiem kauna nav? Un vēl uzraksts man bija pielikts ar lūgumu nezagt, bet tāpat nozaga. Ja kādam vajag, var jau paņemt grābekli, lai nokasītu, bet pēc tam vajag arī nolikt to atpakaļ. Pirms tam arī kaimiņiem pazuda grābeklis, kurš bija nostāvējis kapos 20 gadus. Varbūt cilvēkus, kuri tā dara, publiski jānokaunina, – varbūt izlasīs,” saka gulbeniete.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Dzirkstelei” stāsta, ka šādi gadījumi Gulbenes iecirknī nav reģistrēti. “Protams, ja grābeklis ir ar lielu vērtību, to nevajadzētu atstāt kapos. Tāpat ļoti bieži kaimiņi aizņemas grābekļus vai citas kapu apkopšanai nepieciešamas lietas un aizmirst nolikt vietā,” saka Z.Vaskāne.

Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja Ligita Miezīte “Dzirkstelei” saka – pirmo reizi dzird, ka kapos zagtu grābekļus. “Ja aizņemas grābekli, tad tas ir pats par sevi saprotams, ka vajag nolikt atpakaļ vietā,” viņa saka.