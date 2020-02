Gulbeniešu ierosinājums uzklausīts

“Pat nezinu, kam pateikt paldies, jo no Gulbenes slimnīcas autobusu pieturas Šķieneru virzienā gar ielas malu beidzot ir izveidots gājēju celiņš. Tā ir tik priecīga vēsts!” “Dzirkstelei” ziņo gulbeniete Anda.

Viņa stāsta, ka pirms tam tur pārvietoties gājējiem bija bīstami. “Brauc automašīnas, un gājējiem nav, kur palikt. It sevišķi, kad lielās mašīnas brauc no Stāķu puses, nevar jau redzēt, kas nāk pretī, jo tur ir uzkalniņš. Labi, ka šogad nav sniega kupenu, bet citos gados, kad tur nošķūrēja sniegu un nāca mašīnas, gājējiem nebija, kur palikt. Bet pa to ceļu taču iet daudzi, piemēram, sievas uz baznīcu. Arī autovadītājiem tagad vieglāk, jo gājēji iet pa ietvi. Apraudājos, kad ieraudzīju blakus ielai gājēju celiņu,” uzsver Anda.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirkstelei” stāsta, ka pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Jāņa Barinska tikšanās laikā ar iedzīvotājiem tika ierosināts sakārtot šo ceļa posmu, lai iedzīvotājiem būtu drošāka pārvietošanās. J.Barinskis nodeva tālāk šo ierosinājumu “Latvijas valsts ceļiem”, jo minētais ceļa posms ir viņu īpašums. ““Latvijas valsts ceļi” šajās dienās šo ierosinājumu izpildīja. Iedzīvotājiem tagad ir drošāka pārvietošanās,” saka G.Kalmane.