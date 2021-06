Gulbenietei no bankas konta izkrāpj 1000 eiro

Valsts policija joprojām saņem informāciju no iedzīvotājiem par to, ka nezināmas personas, uzdodoties par bankas darbiniekiem, izvilina internetbankas un maksājuma karšu pieejas datus, kā rezultātā personas zaudē naudas līdzekļus. Pēdējā mēneša laikā Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā no iedzīvotājiem izkrāpti gandrīz 3000 eiro.

“Kārtējais krāpšanas gadījums noticis 22.maijā Gulbenē. Kāda iedzīvotāja vērsās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirknī ar iesniegumu, ka no viņas bankas konta ar viltu tika izkrāpti 1000 eiro. Sieviete saņēmusi īsziņu it kā no bankas ar aicinājumu atcelt darījumu, kā rezultātā, atverot īsziņā pievienoto saiti, no sievietes bankas konta pārskaitīta nauda 1000 eiro uz nezināmas personas kontu. Par notikušo sākts kriminālprocess,” stāsta Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Savukārt jūnija sākumā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē saistībā ar kļūšanu par krāpšanas upuri vērsās vēl cita sieviete. “Vidzemniece skaidroja, ka viņa aizvadītās nedēļas beigās saņēmusi zvanu no nepazīstamas personas, kura uzdevusies par bankas darbinieku un lūgusi nosaukt bankas kartes numuru un citus datus. Vēlāk sieviete konstatējusi, ka no viņas bankas konta ir noņemta nauda – 1150 eiro. Par šo gadījumu policijā ir uzsākts kriminālprocess,” stāsta Z.Vaskāne.

Viņa uzsver, ka viltvārži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju. Krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas piekļuves rīkus – lietotāja vārdu, paroles, maksājumu karšu datus, SmartID pinkodus, lai vēlāk iegūtu piekļuvi konkrētās personas elektroniskiem finanšu līdzekļiem un pārskaitītu tos uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti.

Valsts policija atgādina, ka bankas darbinieki nekad attālināti neprasīs veikt tādas darbības, proti, telefonsarunas laikā sniegt iepriekš minētos datus. Ja tiek saņemts aizdomīgs zvans, e-pasts vai jebkāda cita informācija, uzreiz jāsazinās ar banku. Tāpat gadījumos, ja tiek zvanīts ar līdzīgu pieprasījumu, par to noteikti jāinformē policija, piefiksējot tālruņa numuru no kura saņemts zvans.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neuzticēt savus personas datus citiem cilvēkiem. Likumsargi aicina nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Tāpat policija atgādina iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un neiesaistīties apšaubāmos darījumos.