Gulbji iemīļojuši Stāmerienu

Katru gadu novembrī uz nokultajiem laukiem vērojami lieli gulbju bari, kuri aktīvi barojas un uzņem spēkus, lai migrētu uz siltākām zemēm vai arī gatavotos pārlaist ziemu tepat Latvijā neaizsalstošās ūdenstilpēs. Tomēr, kad lielie gulbju bari šīs teritorijas ir pametuši, atsevišķus īpatņus var manīt arī mūsu novadā visas ziemas garumā.

Pēdējos gados mūsu ziemas ir siltas, tāpēc ziemas vidū uz ledus sastapt gulbi vairs nav nekas neparasts. Mūsu novadā šos skaistos putnus ziemā var vērot tieši Stāmerienas ezerā, jo vietām tas ir ļoti dziļš, caurplūstošs un bagāts ar avotiem, tāpēc aizsalst viens no pēdējiem. Arī šobrīd šajā ūdenstilpē vērojami vairāki desmiti šo putnu.

No trim Latvijā sastopamajām gulbju sugām - mazais, ziemeļu un paugurknābja - tieši pēdējais mēdz ziemas pavadīt arī mūsu platuma grādos. Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedrs un putnu vērotājs Elvijs Kantāns laikrakstam apliecina, ka gulbjiem izdzīvot pēdējo gadu ziemās īpašas grūtības nesagādā.

“Viens no iemesliem, kāpēc gulbji nevēlas pamest šīs vietas - tie ir pieraduši, ka cilvēki viņus baro. Tas nav pareizi, jo ietekmē viņu uzvedību. Nav jau tā, ka viņi kopš mazotnes ir baroti ar pudelīti, bet tomēr tas var kļūt par ieradumu. Ja šādus gulbjus barot pārstāj, pastāv iespēja, ka kāds no vārgākajiem var arī neizdzīvot. Stiprākie noteikti sev atradīs barību, jo tie barojas ar augu izcelsmes barību, lai gan reizēm nesmādē arī nelielus ūdens dzīvniekus. Putnu palikšana šeit nav saistīta arī ar to, ka kāds no jaunajiem putniem vēl nav iemācījies lidot. Lai gan pamatā ģimene uzturas kopā līdz pat nākamajam gadam vai ilgāk, mazajiem vienmēr ir iespēja pievienoties kādam citam baram. Mani personīgie novērojumi liecina, ka pēdējos gados daudzās vietās ziemā ir sastopami gulbji, it sevišķi Alūksnes pusē, par to man šad tad ir pat ziņots. Taču, ja ūdens ir vaļā un putns tiek pie barības, tad viņam nav nekādu problēmu izdzīvot arī pie mums Latvijā,” saka E.Kantāns.

Ja arī šogad Stāmerienas ezers neaizsals vai aizsals tikai daļēji, tad vietējiem iedzīvotājiem un viesiem šos putnus būs iespēja reizēm vērot visas ziemas garumā.