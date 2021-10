Iedzīvotāja norāda uz samilzušo problēmu Tirzas Kancēna kapos

Kādā rudenīgā dienā “Dzirkstele” Kancēna kapos uzklausīja Tirzas pagasta iedzīvotājas Sanitas Tabūnes stāstu par bezspēcīgo cīņu ar lielajām rudens lapu kaudzēm, kuras nemitīgi tiek izveidotas gandrīz blakus viņas ģimenes kapu kopiņai. Diemžēl tur tiek mestas arī citas liekās lietas, kas palikušas pāri no iedzīvotāju talkošanas kapos. Tirzas iedzīvotājas dzimtas kapi atrodas Jaungulbenes ceļa pusē, un brīžos, kad uzpūš stiprs vējš kapu virzienā, rudens lapas no lielās lapu kaudzes nemitīgi tiek atkal sapūstas virsū vairākām kapu kopiņām, arī Sanitas ģimenes kapiem.

Lapu ir daudz, vietas – maz

Vairākās vietās kapos ir izvietotas lielas koka kastes lapām. Pie Sanitas ģimenes kapiem tādas nav, tāpēc ir tikai vairākkārtēji viņas mēģinājumi norobežot vietu ar sarkano lenti. Bieži vien lente tiek apbērta un nav vairs pat pamanāma. Viņa uzskata, ka aktīvāk kapu uzturēšanā būtu jāiesaistās arī pagasta pārvaldei, un norāda, ka problēma veidojas gan apkārtējo neuzmanīgās savu lapu un atkritumu izgāšanas tuvu kapu joslai dēļ, gan retās lapu kaudžu izvešanas dēļ. “Lapu kaudzes pie mums tiek izvestas tikai vienreiz gadā uz kapusvētkiem augusta pirmajā nedēļā. Pārējā laikā viss krājas,” norāda Tirzas iedzīvotāja.

Kancēna kapos jauno kapu daļā viss esot sakopts, vien veco kapu pusē ir šādas problēmas. “Šajā pusē nav nevienas vietas atkritumu izmešanai, un visi nes uz šo malu, kur man netālu ir ģimenes kapu kopiņas. Es domāju, ka to lielo norobežojošo koka kastes konstrukciju varētu arī te novietot. Te gan, kā redzam, ir mēģināts izlikt lielos maisus, kuros cilvēki varētu šķirot – vienā plastmasu, citā sveču trauciņus,” saka Sanita.

Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis esot informēts par vietējās iedzīvotājas cīņu ar lapām. Uz “Dzirksteles” jautājumu, vai ir domāts izvietot papildus koka kastes lapu izbēršanai, pagasta pārvaldes vadītājs saka, ka palaikam cenšoties tās atjaunot. “Tās kastes ir grūti gan izvietot, gan grūti iztīrīt. Divas, kā zinu, ir jau sapuvušas. Tās būtu jāmēģina tuvākā laikā atjaunot. Esmu informēts arī par ceļa posmu, kas iet paralēli upei, bet tur īsti nav, kur izvietot atkritumu konteinerus, jo pretējās puses pieder gan pašvaldībai, gan arī iedzīvotājai Palmbahas kundzei. Tur cilvēki arī neakurāti samētā lapas. Domāju, pat ja tā kaste tur būs, viņi turpinās to darīt. Tur kapi ir ļoti tuvu pie ceļa nomales, un tajā posmā mums nav, kur izvietot kastes. Tur, kur ir tā vieta gar Jaungulbenes ceļu, kaste kādreiz stāvēja, bet sapuva. Cenšamies tagad turēt tur maisus, kuros citi cilvēki akurāti visu saliek, citi samet visu iekšā, neskatoties ne uz ko. Viena liela daļa cilvēku izmet ārā visu vienā vietā, neskatoties uz izliktajiem plastmasas maisiem. Viņi sagrābj lapas un lapu kaudzē visu izber kopā ar svečturiem, stikliem un atkritumiem. Ir ļoti grūti tādu lapu kaudzi izvest uz lapu izgāztuvi,” komentē Č.Barkovskis.

Gulbenes novada pašvaldība sola, ka Tirzas Kancēna kapu teritorijas sakopšanas darbi “tiks veikti nākamajā nedēļā, nodrošinot lapu izvešanu un atjaunojot lapu novietošanas vietas”.