Iedzīvotāji jautā, kāpēc nekaisa Beļavas ceļu

Pretenzijas par slideno autoceļa brauktuvi virzienā no Gulbenes uz pirmo Beļavu piektdien, 8.janvārī, “Dzirkstelei” izteica kāda Beļavas iedzīvotāja. Viņa izteica aizdomas, ka ceļš netiek kaisīts, pat bīstamākajās vietās ne. Taču viņa atzina, ka ceļš tiek greiderēts. “Dzirkstele” telefoniski sazinājās ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un noskaidroja, ka slidenā laikā šāds C kategorijas ceļš drīzāk ir jārievo un tas arī tiek darīts. Visticamāk, “Dzirkstelei” zvanījusī sieviete, kura teica, ka ceļš tiek greiderēts, nav sapratusi, ka tā ir bijusi tieši rievošana. Tā uz grants seguma ceļiem skaitās īpaši efektīva. C kategorijas ceļam teorētiski varētu ar smilti kaisīt tikai bīstamās vietas, visā garumā šādu ceļu nemēdz kaisīt vai dara to ārkārtīgi reti.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajonā “Dzirkstelei” tika skaidrots, ka Ministru kabineta noteikumi paredz C klases autoceļa uzturēšanai apledojuma laikā grants seguma posmus rievot. Kaisīšana netiek paredzēta, kaisa tikai atkalas laikā ārkārtas apstākļos. Normālos ziemas apstākļos, kad ir piebraukts sniegs, paredzēta ir tikai rievošana. Savukārt asfalta seguma posmus kaisa, kad ir atkala vai apledojums. Taču uzsverams – C klases autoceļu uzturēšanas noteikumi neparedz kaisīšanu ar pretslīdes materiālu.

Turklāt C klases valsts autoceļu apsekošana tiek veikta tikai vienu reizi mēnesī. Apsekošanu veic gan SIA “Latvijas Valsts ceļi”, gan akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Ja tajā brīdī tiek konstatēti trūkumi, tos fiksē un novērš. Ziemas apsekošanā prioritārie ir A1 un B klases autoceļi. Pēc tam apsekoti tiek C klases bīstamie posmi. Minētajam Beļavas ceļam esot tādi bīstamie posmi, taču tie speciāli apsekoti tiek tikai “pie kaut kādiem nosacījumiem” - kad ir sniegs, atkala vai lietus, kā arī tad, ja tiek saņemtas sūdzības. Apsekošanas rezultātā tiek pieņemts lēmums, vai vajag veikt kādus pasākums.

Autoceļu uzturēšanas darbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā “Waze” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv). Ikviens ir aicināts informēt par ceļu stāvokli VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.