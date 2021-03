Iedzīvotāji uzklausa atbildīgos par Vidus ielas Gulbenē projektu

Atbildīgie par Vidus ielas pārbūves projektu Gulbenes novada pašvaldības organizētā tiešsaistes diskusijā iedzīvotajiem stāstīja par paveikto un plāniem.

Galvenais runas vīrs bija būvprojekta izstrādātājs Jānis Mednis no SIA “BM-projekts”. Sarunā piedalījās arī pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, citi pašvaldības pārstāvji un arī daži iedzīvotāji.

Gulbeniete Rūta Enika vaicāja, kad ir plānots reāli sākt darbus Vidus ielā. J.Barinskis atzina: “Būvniecības darbiem šobrīd finansējums vēl nav atrasts. Skatāmies uz iespēju aizņemties finansējumu no valsts. Līdz būs gatavs būvprojekts, startēsim uz finansējuma piešķiršanu. Ja finansējums būs, darbi varētu sākties vasaras pirmajā pusē.”

Projekts paredz Vidus ielas pārbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Vidus ielai 76. Taču posmā no O.Kalpaka līdz Ozolu ielai šis projekts nekādus rekonstrukcijas darbus neparedz. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka tieši šajā otrā posmā februārī radās asfalta seguma lauzumi un iesēdumi virs kanalizācijas trases.



Krustojums – ātruma ierobežotājs



Diskusijā J.Mednis pastāstīja, ka projekts ievērojami mainīs pārvietošanās ātrumu pa Vidus ielu. Ir, piemēram, domāts, kā no satiksmes drošības viedokļa risināt situāciju Bērzu un Vidus ielas krustojumā. Tas tiks pacelts un darbosies kā ātruma ierobežošanas valnis. “Tas samazinās braukšanas ātrumu tieši krustojuma zonā,” teica J.Mednis. Krustojums būs aprīkots ar ceļa zīmēm “Stop!” un ar spoguli. Šajā vietā būs arī iezīmētas gājēju pārejas.

Diskusijas laikā kāda gulbeniete vaicāja, vai būtu iespējams izveidot guļošo policistu posmā no Krustalīces līdz Vidus ielas galam, “jo ātrums, ar kādu brauc atsevišķas personas, ir, maigi sakot, traks”. J. Barinskis teica, ka par šādu risinājumu ir domāts vairākās vietās, tajā skaitā krustojumā ar Raiņa ielu. Tomēr pagaidām tas nenotiks. Tomēr pie šā jautājuma laika gaitā varot atgriezties.



Aiz Brīvības ielas – 30 kilometri stundā

Ņemot vērā gājēju kustību, ir paredzēts ieviest braukšanas ātruma ierobežojumus (līdz 30 kilometriem stundā) pa Vidus ielu no krustojuma ar Brīvības ielu un līdz pat Dzirnavu ielai.

Iedzīvotāji ir norādījuši, ka Brīvības un Vidus ielas krustojumā ir nepieciešama gājēju pāreja.

“Vēlos informēt, ka Brīvības ielai jau ir izstrādāts saistītais projekts, kura risinājums tiek integrēts arī Vidus ielas projektā. Bija paredzēts, ka gājēju pārejas vieta tiek aprīkota ar speciālu apgaismojumu. Tomēr šī šķērsošanas vieta neizpilda tos nosacījumus, lai tā tiktu aprīkota kā gājēju pāreja (jābūt 50 gājējiem stundā un vismaz 200 transporta līdzekļiem stundā). Šobrīd tajā vietā stundā ir 5-10 gājēji. Tomēr tur ir paredzēts speciālais apgaismojums. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī pasūtītājam būs iespējams uzstādīt ceļa zīmes, uzklāt ceļa horizontālos apzīmējumus un šo vietu pārveidot par gājēju pāreju. No sarunām ar pasūtītāju esmu sapratis, ka tur ir paredzēts luksofors un izsaukuma pogas (līdzīgi kā ir uz Blaumaņa ielas pie “Rimi” – red.),” teica J.Mednis. Ideju par luksoforu šajā vietā Brīvības ielā apstiprināja J.Barinskis. Viņš pauda, ka sakarā ar infrastruktūras attīstību gājēju plūsma palielināsies.

Nobrauktuves nebūvēs

Ierobežotā finansējuma dēļ pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu neizbūvēt nobrauktuves uz blakus esošajiem īpašumiem, bet saglabāt to esošo segumu. Projekta ietvaros nobrauktuves nav paredzēts sakārtot arī tādēļ, ka daudzi īpašumi nav veikuši pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem – liecina pašvaldības publiskota informācija.

“Cilvēkiem ir jāzina, ka ar pašvaldības līdzfinansējumu viņiem ir iespēja pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem,” diskusijā uzsvēra deputāts Valtis Krauklis. J.Barinskis piebilda – ielas būvdarbu laikā iedzīvotāji to var izdarīt lētāk.

Ielas pārbūves darbu ietvaros tiks paredzēta lietus ūdens kanalizācijas kolektora un tā pievadu izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai. Paredzēta grāvja tīrīšana, caurteku nomaiņa tur, kur tas ir nepieciešams. Tiks saglabāti esošie lietus ūdeņu kanalizācijas kolektori, bet vietās, kur ir akas, būs režģis, lai lietus ūdeņi var noplūst.

Projekta risinājumi paredz izbūvēt jaunu apgaismojuma tīklu, balstu ar gaismekļiem izbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai, bet posmā no Brīvības ielas līdz Vidus ielai 76 tiks saglabāti esošie apgaismes balsti, veicot tikai gaismekļu nomaiņu uz LED tipa.





Fakti

Pagājušā gada novembra beigās Gulbenes novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar Rīgas SIA “BM-projekts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 1,6 kilometrus gara Vidus ielas posma pārbūvei Gulbenē. Pasūtījuma izpildes līgumcena ir 14 850 eiro bez PVN. Līguma izpilde ir paredzēta 130 dienās.

Projekts paredz Vidus ielas pārbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Vidus ielai 76.



Trīs vietās Vidus ielā ir paredzēts izvietot soliņus jeb atpūtas vietas, kas aprīkotas arī ar atkritumu urnām:

● pie piebrauktuves Rīgas ielā 63

(tautā zināma kā bijušā gastronoma ēka), kur ir taksometru stāvvieta.

● aptuveni Vidus ielas krustojumā

ar Purva ielu (pie skolas).

● skolas stadiona tuvumā.

Ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai paredzēta betona bruģa gājēju ietves izbūve. Ietve paredzēta

1,70 metru platumā no Bērzu ielas līdz skolas stāvlaukumam un divu metru platumā no skolas stāvlaukuma

līdz Rīgas ielai.